(Görüntülü Haber) Üretici üzümlerini kurutmaya başladı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da Sultaniye çekirdeksiz üzüm hasadının başlaması ardından, kurutmalık üzümler de tarlalara serilmeye başlandı. 30 yıldır bağcılık yapan Cavit Limoncular, üzümünün belli bir kısmını tel sergi üzerinde kuruttuğunu belirterek, tel sergide kurutulan üzümlerin daha verimli ve kaliteli olduğunu ifade etti. Türkiye\'nin üzüm üretiminde ve ihracatında büyük bir bölümünü karşılayan Manisa\'da Sultaniye çekirdeksiz üzüm sezonun başlamasıyla birlikte, toplanan üzümler kurutmalık tarlalara serilmeye başlandı. Hava şartlarının üzümü kurutmaya elverişli olduğu bugünlerde, Güneydoğu ve Doğu Anadolu\'daki çeşitli illerden gelen mevsimlik işçiler, üzümleri toprağın üzerine serilen naylonlarda kurutuyor. Eskiden kurutmalık için üzümlerin serildiği teller, artık daha çabuk kuruduğu gerekçesiyle yerini toprak üzerine serilen naylonlara bıraktı. Ancak bazı üzüm üreticileri üzümün kalitesini koruduğu gerekçesiyle kurutmada tel örgüyü tercih etmeye devam ediyor. \"TELDE VERİM KAYBI YOK\" Manisa\'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi\'nde 30 yıldır bağcılık yapan Cavit Limoncular, toplanan Sultaniye çekirdeksiz üzümleri bağında kurduğu tel örgü sistemi ile kurutmaya çalışıyor. Limoncular, \"Tel sergide üzümün çürüme derdi yok. Ayrıca yağmurdan korunuyor. Tel örgüde kurutulan üzümler hem numara olarak daha sarı oluyor, hem de daha güzel kurutuluyor. 10 numara üzümü kurutmaya bıraktığınızda kuruyan üzüm 9 numara düşerken, 10 numara üzümü tel örgüde kuruttuğunuz zaman 10 numara kuru üzüm olarak geri alırsınız. Yerde kurutulan üzümlerde bazı zaman bozulma yaşanabiliyor\" dedi. Üzümlerin yerde kurutulmasının nedenlerini de açıklayan Limoncular, erken kuruduğu için bazı üreticilerin yerde kurutmayı tercih ettiklerini dile getirdi. Cavit Limoncular, \"Yerde üzüm erken kururken, tel örgülere kurutmaya bırakılmış üzüm geç kuruyor. Üretici de normal olarak eski yöntemi değil, yerde kurutma yöntemini tercih ediyor. Ayrıca telde üzümü kurutmaya bırakmanın işçiliği de zordur. Zahmetli iştir\" diye konuştu. Kendisinin de hasat yaptığı üzümlerin bir kısmını tellere sererek kurutmaya bıraktığını ifade eden Limoncular, \"Yerim az olduğundan bağımın belli bir bölümüne yaptığım tel örgütlerle üzümlerimin bir kısmını tellerde kurutuyorum. Bir çok üzüm üreticimizi de tel örgü yöntemini kullanmaya davet ediyorum\" diye konuştu.