(Görüntülü Haber) Üretici üzüme sergide de sigorta istiyor

Nermin UÇTU MANİSA,(DHA) MANİSA\'da dün aralıklarla etkili olan yağmur sergilerdeki üzümlere zarar verdi. Yağmur altında kalan üzümlerin bazılarında morarmalar oluştu. Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, yağmurun kaliteyi düşürdüğünü belirtirken, dalında sigortalı olan üzümlerin sergide de sigortalı olması gerektiğini savundu. Manisa\'da dün (salı) etkili olan yağmur dalından kesilip kurumaya bırakılan sergilerdeki üzümlere zarar verdi. Şehzadeler\'de Aşağıçobanisa ve Hamzabeyli bölgesindeki şiddetli yağmur nedeniyle çiftçi hüsrana uğradı. Yağmurun ardından bugün sergilerde şerbetleme telaşı başladı. Kurumak üzere olan üzümleri yağmurdan dolayı zarar gören çiftçi, morarmaları önlemek ve kalite kaybını azaltmak için şerbetleme işlemi yaptı. Aşağıçonisa Mahallesi\'nde çiftçilik yapan İbrahim Idızbez, kaldırmak üzere olduğu üzümlerinde yağmurdan dolayı kalite kaybı olduğunu anlattı. Idızbez, Dün öğleden sonra yağmur başladı, kısa aralıklarla ama şiddetli yağdı. Ürün bu hale geldi. Kalite kaybı oldu, kaldırılması biraz daha geçe kaldı. Şimdi yeniden şerbetleme yapıyoruz. Yeni serilen üzümler daha fazla zarar gördü. Kalite kaybı fiyatın düşmesine neden olur. Renginde bir kararma olur ama tadında bir değişme olmaz. Tüketici bakımından endişe edilecek bir durum yok. Daha önce attığımız şerbet yağmurdan yıkandı, gitti. Şimdi ikinci bir şerbetleme yapıyoruz. Kuruması, rengi daha fazla zarar görmesin diye bunu yapıyoruz diye konuştu. MALIMIZI KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ Diğer bir çiftçi Bekir Karabıçak da, üzümlerinin sergide olduğunu belirterek, Üzümleri kaldıracaktık ama yağmur yağınca çürümemesi için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Yağmurun yıkadıkları üzümlerdeki zararları azaltmaya çalışıyoruz. Renginde morarma olacak. Biz onu en aza indirmeye çalışıyoruz. Malımızı kurtarmaya çalışıyoruz dedi. Ürünün dalında sigortalı olduğunu ancak, dalından kesildiği andan itibaren sigortasının bittiğini söyleyen Karabıçak, Tarsim\'in ürünü çuvala koyana kadar sigortalamasını istedi. Karabıçak, Bu ürün bağda da benim ürünüm. Yağmurdan zarar gördük, Tarsim\'e hiçbir şey bildiremiyoruz. Hasat ettik ama çuvala girmedi ki, ürünü satmadım ki. Bunun için sergide de sigorta istiyoruz diye konuştu. DALINDAN AMBARA KADAR SİGORTALI OLMALI Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, yağmurdan dolayı sergide olan üzümlerde kalite kaybı olacağını söyledi. Tarsim sigortasının üzümün dalından kesildiği andan itibaren geçerli olmadığını hatırlatan Kaçire, dalından ambara kadar Tarsim sigortası istedi. Kaçire, Yağmur sergideki üzümde kaliteyi düşürür, morarma yapar. Geç kurumasına neden olur. Üzüm dalından kesilince sigorta kapsamı dışına çıkıyor. Biz bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Dalından ambara kadar sigortalı olmalı. Genel Merkeze bunu bildirdik, Tarsim\'le bu konular gündeme gelecek diye konuştu.