(Görüntülü Haber) Üretici TMO'nun fındık alımına başlamasını bekliyor

Nedim KOVAN / ORDU, (DHA) - ORDU\'da fındık üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi\'nin (TMO) fındık alımına başlamasını bekliyor. TMO tarafından Giresun kalite fındık için 10.50 lira, levant kalite fındık için 10 lira açıklanmasının ardından, Ordu Ticaret Borsası fiyat panosunda yüzde 50 randımanlı kabuklu fındık fiyatı 8.50 lira olarak açıklandı. Fındık üreticilerinin tepkisi üzerine, serbest piyasada fiyat oluşmadığı gerekçesiyle Borsa tabelasında iki gündür fiyat yer almadı. Ordu Ticaret Borsası\'nın serbest piyasanın oluşmasını bekleyerek, fiyat panosuna fiyatları Kurban Bayramı\'ndan sonra yazacağı belirtildi. TMO fındık alımına 6 Eylül\'de başlamayı planlarken, serbest piyasada ise fındık fiyatları 8.50 lira ile 9 lira arasında işlem görüyor. TMO\'nun fındık alımına başlamısyla birlikte serbest piyasada fiyatların yükselmesini umut ettiklerini belirten, 1 ton fındık üreten evli ve 6 çocuk babası Mustafa Çolakoğlu, geçen yıl fındığını 12 liradan sattığını, bu yıl da fiyat artana kadar fındığını satmayacağını söyledi. TMO ve serbest piyasada mevcut fiyatların artırılmasını isteyen Çolakoğlu şunları söyledi: \"Arazimiz yamaç ve engebeli. Toplaması, gübresi, ilacı her şeyi pahalı. En düşük işçi yevmiyesi 70 lira. Fındığımızı nasıl ucuza verelim ki. Fiyatların artmasını umut ediyoruz, inşallah yetkililer de sesimizi duyar fiyatları artırır. Serbest piyasada fiyat 9 liranın altında. Böyle halde nasıl satalım fındığı?\" \'ÇÜRÜSE DE BEKLEYECEĞİM\' Bir ton fındık üreten 55 yaşındaki Cemal Çimen de hava koşullarının kötüleşmeye başladığını belirterek şöyle dedi: \"Bölgemizde hava artık yağışlı. Topladığımız fındığı çürütmemek için harmana getirdik ve çadırın altında kurutmaya çalışıyoruz. Gurbetten memlekete geldim, geldikten beri yaklaşık 4 bin lira harcadım. Bu fındığı satıp gelir elde edeceğiz ama maliyeti karşılamıyor. Buradaki masraflarıma gidecek. Fiyatın artmasını bekleyeceğim. Böyle çürüse de yine satmayıp bekleyeceğim.\"