(Görüntülü Haber) Üretici, emanet verdiği fındığını geri istiyor

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN’da, serbest piyasada fındık fiyatlarında artış bekleyen üreticiler, umduğunu bulamayınca tüccara emanet verdikleri ürünlerini geri almaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık yürüyüşü ve mitinginin ardından fiyatlarda fazla yükseliş yaşanmadığını belirterek, üreticilerin serbest piyasada tüccardan çok Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) yönlendiğini belirtti. Fındık piyasasında 9-9.25 liradan oluşan fiyatların, bugünlerde 9.50 liraya yükseldiğini; ancak bunun beklentilerin altında bir fiyat olduğunu dile getiren Karan, “Üretici serbest piyasada fiyatların yükselmesini bekledi. Ancak fazla bir değişiklik olmayınca çiftçimiz TMO’yu tercih etmeye başladı. Hatta bazı üreticilerin tüccara emanet bıraktığı ürününü geri istediğini öğrendik. Bu üreticilerimizde fındıklarını TMO’ya götürüyorlar” dedi. \'REKOLTE DÜŞÜK KALACAK\' Serbest piyasada fiyatların, ay sonuna doğru yükselişe geçeceğini hatta TMO’nun fiyatının üzerine çıkabileceğini tahmin ettiklerini belirten Başkan Karan, şöyle konuştu: “İtalya ve Gürcistan’da rekolte düşük. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde de tahmin edilen rekolte gerçekleşmeyecek. Türkiye rekoltesi de 600 bin tonun altında gerçekleşebilir. Ayrıca TMO’ya aşırı bir talep var. TMO ekiplerini artırdı ve Kasım ayına verilen randevuları da şimdiden almaya başladı. Şu an 45 bin ton fındık alımı yapan TMO, ay sonuna kadar 100 bin ton alım yapabilir. Hem rekoltenin düşüklüğü hem TMO’nun fazla alımı hem de üreticinin emanet fındığını geri istemesi piyasada bir sıkışıklığa neden olacak. Bu durum da serbest piyasada fiyatların yükselmesini sağlayacak.”