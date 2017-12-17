(Görüntülü Haber) ÜNLÜ SÖZ YAZARI ALİ TEKİNTÜRE SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA Uzun süredir akciğer kanseri ile mücadele eden ve tedavi ördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ali Tekintüre son yolculuğuna uğurlandı. \"Benim İçin Üzülme\", \"Hangimiz Sevmedik\", \"Tanrım Beni Baştan Yarat\", \"Dilek Taşı\", \"Sürünüyorum\" gibi şarkıların söz yazarı Ali Tekintüre için Üsküdar\'daki Şakirin Camii\'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Sanatçı dostları, ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreni öncesi taziyeleri eşi Gülten Tekintüre kabul etti. Sanatçılar Orhan Gencebay, İzzet Yıldızhan, Latif Doğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de camiye gelenler arasındaydı. Ünlü söz yazarı için eşi herkesten helallik isterken, sanatçı dostu Orhan Gencebay \"Sevgili kardeşimizi, Alimizi kaybettik. Nur içinde yatsın. Önce ailesine başsağlığı diliyorum. Sanat camiasına başsağlığı diliyorum\" dedi. Namazının ardından Ali Tekintüre Karacaahmet Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Görüntü Dökümü ------------------------ -Tabutun görüntüsü -Yakınlarının görüntüsü -Eşinin görüntüsü -Latif Doğan röp. -Orhan Gencebay ile röp. -Eşi Gülten Tekintüre ile röp. -Cenaze namazı -Tabutun taşınması -Tabutun araca konması -Genel ve detaylar