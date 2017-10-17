(Görüntülü Haber) Ünlü profesörün "mobbing" iddiası

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) SİGARAYA özendirdiği gerekçesiyle Cem Yılmaz başta olmak üzere birçok ünlüye dava açmasıyla tanınan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, üniversitedeki görevinden istemediği halde emekliliğe zorlandığını iddia ederek, dekan hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na dilekçe veren Orhan Kural, \"1,5 yıldır dekanlığımızı yürüten Prof. Dr. Cengiz Kuzu tarafından bir süredir bölüm başkanlığından istifaya zorlamak amaçlı olduğuna inandığım sistematik \'mobbing\' uygulanmaktadır\" dedi. Dilekçesinde dekan hakkında, \"Yaştan dolayı ayrımcılık\" ve \"Hakaret\" suçlarından soruşturma açılmasını talep eden Kural, konu hakkında ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a da mektup yazdığını söyledi. \"BENİ ATMAYIN... BURASI BENİM EVİM\" İstanbul Adalet Sarayı\'nda açıklamalarda bulunan Kural, \"9 yıldır bölüm başkanıyım. İTÜ benim evim. Öğrencilerim benim kardeşim gibi onları çok seviyorum. Onlarla en son bir teknik geziye gittim. Direksiyonun başına geçtim. Bütün öğrencilerimi ölümden kurtardım bir bakıma. Fakat 9 Aralık\'ta emekli oluyorum. Bir senedir de emekli olmak istemiyorum. Şuanda da, istatistik, çevre ve mühendislik dersleri veriyorum. 9 tane de doktora öğrencim var. Faal olarak çalışıyorum. Beni atmayın dedim. Burası benim evim. Fakat verdiğim dilekçe 2 aydır dekanlıkta tutuluyor. Rektör bey bizi görüştürdü. Hiçbir sonuç alamadık hatta daha da kötü oldu\" dedi. \"YAŞLILIĞA KARŞI AYRIMCILIK YAPILIYOR\" Kendisine devamlı Mobbing uygulandığını iddia eden Orhan Kural, \"Yaşlılığa karşı ayrımcılık yapılıyor. \'senin işin bitti. 9 Aralık\'ta gidersin\' diyorlar\" diye konuştu. 67 yaştan dolayı emekli edilmeye çalışıldığını ifade eden Kural, yeni yasayla bu yaşın 75\'e çıkarıldığını ancak dekanlığın bunu uygulamaya koymadığını söyledi. Bu mücadeleyi tüm yaşlı hocalar adına da verdiğini dile getiren Kural, \"Bizler zaten çalışamayacak durumda olsak ayrılırız\" dedi. \"SERVETİMİ ÖKSÜZLER KÖYÜNE BAĞIŞLADIM\" Ayakta durabildiğini, ders verebildiğini ve akli dengesinin de yerinde olduğunu söyleyen Kural, \"Hatta geçenlerde vasiyet yazdım, ben öldükten sonra servetimin büyük bölümünü Kastamonu Küre\'de bir halk eğitim merkezi açılsın diye bağışladım. Hastaneden de rapor istediler. Demek ki mantığım yerinde\" dedi. \' Neden Küre?\' sorusuna ise Kural, \"Çünkü İstiklal savaşında en çok şehit orada verildi. Orada öksüzler köyü var. O insanlara saygımdan dolayı tercih ettim\" diye cevap verdi. \"BÖYLE SİVRİLMİŞ İNSANLAR İSTEMİYORLAR\" Orhan Kural, \"Bizi bu kadar çabuk çöpe atmasınlar. Bizlerden istifade etsinler. Yaşlılara karşı ayrımcılık diye birşey var. Amerika\'da bunu yapamazsınız\" diye konuştu. \"Neden gönderilmek isteniyorsunuz\" sorusu üzerine Kural, \"Genel bir hava var. Ben biraz isim yapmış biriyim. Çok koşturduğum için. Basında yer aldığım için. Böyle sivrilmiş insanlar istemiyorlar. Onlar istiyorlar ki bütün gün futbol maçı konuşan insanlar olsun bu ülkede. Hiçbir şey yapılmasın. İş yapan insanlar istenmez biliyorsunuz\" cevabını verdi.