(Görüntülü Haber) Ünlü oyuncu kaza yaptı; köylüler yolu trafiğe kapattı (3)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ\'da, ünlü oyuncu Yağmur Atacan\'ın kullandığı cip kontrolden çıkarak bir otomobile çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü yaralanırken Yağmur Atacan ile yanındaki 5 yaşındaki kızı kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından Örnekköy sakinleri, aynı bölgede sürekli kaza olduğu gerekçesiyle yolu trafiğe kapattı.



Kaza, saat 18.00 sıralarında Beykoz Riva yolu Şirindere kavşağında meydana geldi. Riva yönüne giden oyuncu Yağmur Atacan yönetimindeki 34 PE 0591 plakalı cip Şirindere sapağından çıkan Muharrem Öztürk yönetimindeki 34 TY 2023 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil, cipin önünde yaklaşık 30 metre sürüklendi. Her iki araç, yolun sağındaki menfeze düştü. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Muharrem Öztürk yaralandı. Oyuncu Yağmur Atacan ile yanındaki 5 yaşındaki kızı, kazadan yara almadan kurtuldu.



Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ambulans ile Öztürk, Paşabahçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Yağmur Atacan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Atacan, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmadı. Polis aracından inen Yağmur Atacan, \"5 yaşındaki kızım arka koltuktaydı ve emniyet kemeri takılıydı. Bu bölgede sürekli kazalar oluyor\" dedi. Bu sırada olay yerine gelen Öztürk\'ün yakınları ile Yağmur Atacan arasında sözlü tartışma yaşandı. Yağmur Atacan polis merkezine götürülürken, Öztürk\'ün yakınları, aynı bölgede sürekli kazaların yaşandığını belirterek tepki amacıyla araçlarını çekerek yolu trafiğe kapattı.



Gelen araçlar, bu nedenle geri dönmek zorunda kaldı. Öztürk ve çevre köylerden gelen vatandaşların yol kapama eylemi devam ediyor.