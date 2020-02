(Görüntülü Haber) Ünlü isimlerden sokak hayvanları için ‘Satın Alma Sahiplen' çağrısı

İSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU Belediyesi tarafından Cihangir Parkı’nda yapılan Hayvan Barınağı’nda bulunan sahipsiz sokak hayvanlarının pek çoğu yeni sahiplerine kavuştu. Sanatçı Leman Sam, sanatçı Yusuf Güney, oyuncu Duygu Yetiş gibi etkinliğe katılan ünlü isimler de sokak hayvanları için ‘Satın Alma Sahiplen’ çağrısında bulundu.





Beyoğlu Belediyesi ve “Cihangir Pati Dostları” derneği 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde sokak hayvanlarını sahiplendirmek amacıyla “Pati Sahiplendirme” etkinliği düzenledi. Sokak hayvanlarını yeni sahipleriyle buluşturan etkinliğe; Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan’ın yanı sıra çok sayıda ünlü sanatçı ve vatandaş da katıldı.





“BARINAKTAN ALINAN HAYVANLAR SİZE NASIL TEŞEKKÜR EDECEĞİNİ İYİ BİLİYOR”





‘Satın Alma Sahiplen’ mesajı vermek için etkinliğe katıldığını belirten oyundu Duygu Yetiş, şöyle konuştu:





“Birçok kedi ve köpek terk ediliyor ve barınaklar bu hayvanlarla dolup taşıyor. Onların petshoplardan alınması yerine sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onlar inanılmaz tatlı ve güzeller. Bir sokak hayvanının sahiplenilmesi duygusunu 1 ay önce tattım ve bir köpeğim oldu. İnsanların genelde cins köpek istedikleri ve barınaktaki hayvanların temizliğinden ve travmatik durumundan korktukları için petshoptan hayvan aldıklarını düşünüyorum. Ama barınaktan alınan hayvanlar evinize geldiğinde size nasıl teşekkür edeceğini çok iyi biliyor. Barınaklara bir gidip baksınlar. O zaman sahipleneceklerini düşünüyorum.\"





Kendi köpeğinin de daha önce evde büyütülüp sokağa terk edildiğini belirten Yetiş, sokağa terk edilen hayvanlar hakkında da konuştu. Yetiş, “Hayvanlar hediye edilebiliyor. Ancak hayvan bakmak ciddi bir sorumluluk istiyor. Eğer bir canlıya bakmak istiyorsanız bunun kararını iyi vermelisiniz. O zaman bir hayvan sahiplenilmeli. Onların barınaklara terk edilmesi onlar için çok büyük bir zorluk. Barınaklarda çünkü belli bir süre kalabiliyorlar. O yüzden insanlar satın almasın, sahiplensin” diye konuştu.





“HAYVANLARA KARŞI BENCİL OLMAMALIYIZ”





Etkinlik alanından bir kedi ve bir köpek sahiplenen Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan, şöyle konuştu:





“Cihangir kedileriyle meşhurdur. Burada gerçekten hayvanlara sevgiyle yaklaşan insanlar oldukça fazla. Biz de bu anlamlı günde buradayız. Hem kedilere hem köpeklere yönelik sürdürdüğümüz çalışmalara “Cihangir Pati Dostları” da katıldı. Hepsi çok duyarlı. Buradan bütün dünyaya bencil olmamamız gerektiğini haykırıyoruz. Hepimiz bu kâinatın bir parasıyız. Havasına, suyuna, toprağına sahip çıktığımız kadar canlılarına da sahip çıkmalıyız. Onların ekolojik denge içerisinde önemli bir yeri var. Onları önce zihnimizde, daha sonra gerçekten sahiplenmeliyiz.”





\"YEDİĞİMİZ HER LOKMADA ONLARIN DA HAKKI VAR\"





Sanatçı Leman Sam ise, Demircan’a böyle bir etkinliği yaptığından dolayı teşekkür edip hayvanlar için yapılan alanların çoğalması temennisinde bulundu. Sanatçı Yusuf Güney de, “Yediğimiz her lokmada, aldığımız her nefeste, yürüdüğümüz her yolda onların da hakkı var. Bencil olmayıp onların haklarını onlara sunmalıyız” ifadelerini kullandı.

Funda Gül Tekin