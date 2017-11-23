(Görüntülü Haber) Unkapanı Köprüsü'nden atlayarak intihar etmek istedi

Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-UNKAPANI Köprüsü\'nden denize atlayarak intihar etmek isteyen bir kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, saat 21.45 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, telefonda konuşarak Unkapanı Köprüsü\'nde yürürken birden sinirlenerek telefonunu denize attı. Daha sonra, köprü korkuluklarına çıkan kişi, kendini aşağı bıraktı.



Olayı gören bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine gelen deniz polisi, denizde aramalara başladı. Kısa süre sonra yarı baygın şekilde bulunan kimliği belirsiz kişi, bir tekne yardımıyla karaya çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan kişi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.