(Görüntülü Haber) Üniversitelilerin bıçaklı kavgası: 4 yaralı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 4 öğrenci, bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 3805 Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İşyerine müşteri olarak gelen Akdeniz Üniversitesi\'nde okuyan 4 öğrenci arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda öğrenciler bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. Adları açıklanmayan yaralı öğrenciler, çağrılan ambulanslarla hastanelere götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.