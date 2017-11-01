T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Üniversitelilerin bıçaklı kavgası: 4 yaralı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 4 öğrenci, bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı

01 Kasım 2017 20:03

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 4 öğrenci, bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 3805 Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İşyerine müşteri olarak gelen Akdeniz Üniversitesi\'nde okuyan 4 öğrenci arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda öğrenciler bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. Adları açıklanmayan yaralı öğrenciler, çağrılan ambulanslarla hastanelere götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHA ANTALYA AkdenizOlayKepezKültür MahallesiSokakAkdenizKısaOlaydaAdlarıPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24