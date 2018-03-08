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(Görüntülü Haber) Üniversitelileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 21 yaralı (2) - Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine, "Üniversitelileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 29 yaralı" başlıklı haberimizi, yaralı sayısının kaynağından düzeltilmesi nedeniyle yeniden veriyoruz

08 Mart 2018 21:49

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine, \"Üniversitelileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 29 yaralı\" başlıklı haberimizi, yaralı sayısının kaynağından düzeltilmesi nedeniyle yeniden veriyoruz. YENİDEN ------------------------------------- Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, Yedikuyular Kayak Merkezi\'nden dönen üniversite öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, kontrolden çıkıp, park halindeki hafif ticari araca çarparak, devrildi. Kazada, servis sürücüsü ile 20 öğrenci yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Girne Caddesi\'nde meydana geldi. Yedikuyular Kayak Merkezi\'nden aldığı Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerini taşıyan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 46 S 1414 plakalı servis midibüsü, Fetih Bulvarı\'ndan döndüğü caddede kontrolden çıktı. Park halindeki Ahmet Sayar\'a ait 34 EC 6009 plakalı hafif ticari araca çarpan midibüs, devrildi. Kazada, midibüs sürücüsü ile araçta bulunan 20 üniversite öğrencisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralı 21 kişi, sağlık görevlilerince midibüsten çıkarılıp, ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. BALATALARA KÖPÜK SIKILIP, BUZ KONULDU İtfaiye ekipleri, minibüsün içerisinde ve altında başka yaralı olup olmadığını kontrol etti. Öte yandan midibüsün ön lastiklerindeki fren balatalarından da dumanlar yükseldi. Balatalara buz konulup, itfaiye erleri tarafından köpük sıkıldı. Hafif ticari aracın sahibi Ahmet Sayar, kazayı görmediğini, bir iş yerinde otururken ses üzerine dışarı çıktığını söyledi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder ise kazanın midibüsün freninden kaynaklı bir sorundan meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.

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