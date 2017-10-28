(Görüntülü Haber) Üniversiteliler engellileri empati ile anlattı

Murat AYDIN/OLTU(Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'daki Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet bölümü öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla engelli bireylerin gündelik yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları konu edindi. Kaldırımlardaki engelli rampalarına park eden araçların uyarılmasına dikkat çekmek ve engelli bireylerin gündelik yaşamlarında karşılaştıkları sorunları hatırlatmayı amaçladıklarını belirten öğrenciler, empati amaçlı sağlıklı bireylere engelli sandalyesi kullandırttı ve görme engelli olmayan vatandaşları da beyaz baston eşliğinde gözleri kapalı yürümeleri sağlandı.



Oltu Kale Meydanı\'nda toplanan öğrenciler hazırladıkları mini programla kaldırımlardaki engelli rampalarına park eden araçların uyarılması ile yürüme ve görme engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Öğrenciler açtıkları pankartlarla, \'En Büyük Engel, Engellenmektir\' yazdı. Programa katılan Oltu Kaymakamı Şenol Turan yaptığı konuşmada üniversite öğrencilerinin çok ulvi bir vazife için bir araya geldiklerini belirterek, şöyle dedi:



\"Engelli vatandaşlarımıza yönelik bu tip projeleri yaparken sanki bir lütufmuş gibi davranıyoruz. Halbuki onlar bizim için çok özel insanlar. Lakin toplumumuzda hala böyle bir bilinç var ve bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Bilhassa Oltulu hemşerilerime ve Oltu kamuoyuna şunu söylemek istiyorum ki, genç arkadaşlarımızın çok ses getireceğini düşündüğüm bu proje sayesinde ilçede uzun süreli bir farkındalık oluşturmak hedefindeyiz. İnşallah hedefimize de ulaşırız.\"



Projenin kahramanları olan Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinden Kübra Tosun, herkesin bir engelli adayı olduğunu ifade ederek, \"Engelliler için farkındalık oluşturma amaçlı toplandık. Sosyal Hizmet Bölümü hocalarımız ve biz öğrenciler olarak, Oltu\'nun kaldırım ve yollarının engelli bireyler için elverişsiz olduğunu fark ettik. İnsanların empati duygularının da gelişmesi için böyle bir projede yer aldık. Oltu Kaymakamımız Sayın Şenol Turan da bize bu projede destek oldu. İnşallah faydalı oluruz ve herkes gereken dersi alır\" dedi.



Empati sonrası öğrenciler halka ikramda bulundu ve konuyla ilgili bir anket çalışması yaptı