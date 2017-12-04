(Görüntülü Haber) Üniversiteli Zelal'i minibüsten kaçırdılar (2)

OLAY ANINI ANLATTI Mersin\'de üniversite öğrencisi Zelal Topçul\'un evlenme teklifini ret ettiği akrabası Derviş Topçul, ağabeyi ve arkadaşı tarafından kaçırılma anının tanığı Abdulgaffar Azğan, evinin önünde yaşanan olayı anlattı. Azğan, \"Ben bahçede hayvanlarımla ilgilendim. Eve girer girmez acı bir fren sesi duydum. Kaza sandım, aceleyle dışarı çıktım. Biri yaralandı sandım. Genç bir kızı otomobile attılar ve hızla uzaklaştılar. Kızın birini götürdüler, diğer kız burada kaldı, telefon etti birilerine. Kızın kaçırıldığını söyledi. Beyaz bir araba ile kızın götürüldüğünü gördüm. Kız otomobile bindirilirken bağırıyordu\" dedi.