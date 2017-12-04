T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Üniversiteli Zelal'i minibüsten kaçırdılar (2)

OLAY ANINI ANLATTI Mersin'de üniversite öğrencisi Zelal Topçul'un evlenme teklifini ret ettiği akrabası Derviş Topçul, ağabeyi ve arkadaşı tarafından kaçırılma anının tanığı Abdulgaffar Azğan, evinin önünde yaşanan olayı anlattı

04 Aralık 2017 20:31

OLAY ANINI ANLATTI Mersin\'de üniversite öğrencisi Zelal Topçul\'un evlenme teklifini ret ettiği akrabası Derviş Topçul, ağabeyi ve arkadaşı tarafından kaçırılma anının tanığı Abdulgaffar Azğan, evinin önünde yaşanan olayı anlattı. Azğan, \"Ben bahçede hayvanlarımla ilgilendim. Eve girer girmez acı bir fren sesi duydum. Kaza sandım, aceleyle dışarı çıktım. Biri yaralandı sandım. Genç bir kızı otomobile attılar ve hızla uzaklaştılar. Kızın birini götürdüler, diğer kız burada kaldı, telefon etti birilerine. Kızın kaçırıldığını söyledi. Beyaz bir araba ile kızın götürüldüğünü gördüm. Kız otomobile bindirilirken bağırıyordu\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OLAY ANINI ANLATTI MersinZelal TopçulDerviş TopçulAbdulgaffar AzğanAzğanEveKazaBiriGençKızınBeyazKız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24