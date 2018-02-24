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(Görüntülü Haber) Üniversiteli öğrenciler kavşak ve refüjlerde kitap okudu

Fatih YILMAZ TOKAT,(DHA) TOKAT'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOPÜ), Üniversiteli Gönüllüler Grubu kent meydanındaki kavşak ve refüj üzerinde kitap okudu

24 Şubat 2018 18:38

Fatih YILMAZ TOKAT,(DHA) TOKAT\'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOPÜ), Üniversiteli Gönüllüler Grubu kent meydanındaki kavşak ve refüj üzerinde kitap okudu. GOPÜ Üniversiteli Gönüllüler Grubu kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşması amacıyla kent merkezinde bir araya geldi. Öğrenciler önce Yeraltı Çarşısı üzerindeki banklarda oturan vatandaşlara, ardından da kent meydanındaki kavşak ve refüjlerde kitap okudu. Öğrenciler adına açıklama yapan Sencer Kocak, amaçlarının kitapların sadece öğrenciler tarafından okunacağı düşüncesini kırmak, okumanın yeri ve zamanının olmadığını, kitabın insanları tüm kötülüklerden koruduğunu anlatmak olduğunu söyledi. Kocak, etkinliklerin bundan sonra da farkı mekanlarda devam edeceğini sözlerine ekledi.

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