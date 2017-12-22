(Görüntülü Haber) Üniversiteli kız öğrenciler, öldürülen Zülal için eylem yaptı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Öğrenci Yemekhanesi\'nde toplanarak İzmir\'de Zülal Tütüncü adlı öğrencinin öldürülmesini protesto eden kız öğrencilere özel güvenlik görevlileri müdahalede bulundu.



Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü\'ndeki yemekhanede toplanan bir grup öğrenci, geçen 18 Aralık\'ta İzmir\'de erkek arkadaşı Günhan Öztürk (26) tarafından bıçaklanarak öldürülen Ege Üniversitesi öğrencisi Zülal Tütüncü (21) için basın açıklaması yapmak istedi. Tütüncü\'nün öldürülmesini protesto eden öğrencileri üniversitenin özel güvenlik görevlileri yemekhaneden dışarı çıkartmak istedi. Özel güvenlikçiler \"Konuşturmayın, dışarıya\" diyerek kız öğrencileri zorla yemekhaneden atmaya kalkınca arbede yaşandı. Arbedenin ardından zorla dışarı çıkartılan öğrenciler bir süre yemekhane önünde oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.