(Görüntülü Haber) Üniversitede dehşet; Soruşturma geçiren araştırma görevlisi 4 kişiyi öldürdü (4)

Eyüp KELEBEK- Kemal ATLAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'deki Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi\'ne elinde tabancayla gelen araştırma görevlisi Volkan B., 4 akademik personeli öldürdü. Volkan B., fakülteye gelen polislere elindeki tabancayla teslim oldu. Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, saldırgan Volkan B.\'nin Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi\'nden geldiğini belirterek, \"Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma vardı. Problemli bir kişiydi. Eğitim Fakültesi Dekanı\'nın makamına elinde tabancayla girmiş. Makamında bulamayınca yan odadaki dekan yardımcısını vuruyor. Araştırma görevlilerini ve öğretim görevlisini vurduktan sonra tabanca tutukluk yapınca fakülteden ayrılıyor\" diye konuştu. Bugün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi\'nin Meşelik Kampüsü\'ndeki Eğitim Fakültesi\'ne gelen araştırma görevlisi Volkan B., dehşet saçtı. Fakültenin 2\'nci katına çıkan Volkan B., burada cebinden tabancasını çıkarıp, odasına girdiği fakülte sekreteri Fatih Özmutlu\'yu vurdu. Ardından yan odaya geçen Volkan B., buradaki Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın\'a ateş etti. Volkan B., ardından 3\'üncü kata çıktı ve buradaki odada bulunan araştırma görevlileri Serdar Çağlar ve Yasir Armağan\'a da art arda ateş etti. Silah sesleriyle fakültede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine kampüse çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Volkan B., fakülte binasının kapısına gelen polislere elindeki tabancayla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan araştırma görevlisi Volkan B., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Gelen sağlık ekipleri ise Volkan B.\'nin vurduğu 4 kişinin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı. Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, olayın ardından yaptığı açıklamada, \"Volkan isimli araştırma görevlimiz dekan beyin odasına girmiş. Dekan bey odada yokmuş tesadüfen fakülte sekreterimiz odadaymış, Fatih beyi vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımıza ateş etmiş. Daha sonra üst katta 2 araştırma görevlisini vurmuş. Elinde silahla fakülteden çıkmış. Uzaklaşırken polis yakalamış. 4 vefatımız var. Başımız sağ olsun\" dedi. Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, saldırganla ilgili ise şunları söyledi: \"Yükseköğretim Kanunu\'nun 35\'inci maddesi kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi\'nden doktora yapmak üzere üniversitemize geldi. Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma vardı. Problemli bir kişiydi. Eğitim Fakültesi Dekanı\'nın makamına elinde tabancayla girmiş. Makamında bulamayınca yan odadaki dekan yardımcısını vuruyor. Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisini vurduktan sonra tabanca tutukluk yapınca fakülteden ayrılıyor.\" Eğitim Fakültesi\'nde bugün öğleden sonra ve yarın yapılacak tüm sınavlar ertelendi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.