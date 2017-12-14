(Görüntülü Haber) Üniversite Yaya Üst Geçidi'nde sona gelindi

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA)Denizli\'de Büyükşehir Belediyesi tarafından Denizli-Antalya Karayolu\'nda yapımı devam eden Üniversite Yaya Üst Geçidi\'nde tabya yerleştirme çalışması da tamamlandı. Denizlililer\'in trafikte daha rahat ve güvenli ulaşımı için milyonlarca liralık yatırım yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin Denizli-Antalya Karayolu\'nda yapımını sürdürdüğü Üniversite Yaya Üst Geçidi\'nde sona gelindi. Üst geçidin tabyasını yerleştirme çalışmasını yerinde inceleyen AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, burada yaptığı açıklamada, Denizli-Antalya Karayolu\'nun yayalar tarafından daha rahat ve güvenli olarak kullanılmasını sağlayacak üst geçit için daha önce söz verdiğini hatırlatıp, Özellikle üniversite öğrencilerimizin yoğun yaşadığı bu bölgemizde, üniversitemize, hastane ve yolun iki yakasındaki işyerlerine rahat ulaşım açısından burada bir yaya üst geçidi ihtiyacı vardı. Bunun sözünü vermiştik, çalıştık projelendirildi ve bugün artık köprünün iki ayağı birleşiyor dedi. Üst geçidin teknik özelliklerinden bahseden Başkan Osman Zolan, Burası asansörlü bir yaya üst geçidi olacak. Normal merdivenimiz de var. Üst geçidimizin uzunluğu 42 metre. Üst geçit, ayakları ile beraber 90 ton çelik kullanılarak imal edildi. Yaya üst geçidimizin genişliği de 4 metre olacak şekilde dizayn edildi. İstiyoruz ki bu üst geçidimizle inşallah yoğun trafiğin olduğu Denizli-Antalya yolumuzda yayalarımız daha güvenli geçsin, herhangi bir can kaybı olmasın. Bugüne kadar maalesef üzülerek gördük ki birçok can kaybı oldu. Köprülerimiz ve bu yaya üst geçitleri kullanılmalı. Kullanılmadığı zaman yapılmasının da bir anlamı kalmıyor dedi. Başkan Zolan, üst geçidin maliyetinin 1 milyon 250 bin lira olduğunu da söyledi. Üst geçidin 2 hafta içerisinde hizmet açılmasının hedeflendiği bildirildi.