(Görüntülü Haber) Üniversite vakfından kreşteki görüntülere açıklama

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) SİVAS\'ta Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı\'na bağlı kreşte grevli öğretmenin uyutmaya çalıştığı çocukların yastık ve emziklerini tuvalet girişine atıp tekrar ağzına verdiği görüntülerle ilgili açıklama yapıldı. Vakıf Genel Sekreteri Mahmut İnat, görüntülerdeki görevlilerin haklarında işlem yapılmadan kendi istekleri ile ayrıldıklarını söyledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Günay Soluk Anaokulu\'nda Nisan ayında kreş ablası F.K.\'nın cep telefonuna çektiği görüntülerde öğretmen K.K.\'nin 4,5 yaşındaki A.Y.\'ye uyguladığı şiddet içerikli görüntülere tesadüfen ulaşan öğretmenlik yapan baba D.Y ile anne Z.Y. avukatları aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ailenin eline tesadüfen geçen görüntülerde kreş öğretmeni K.K., 4,5 yaşındaki erkek çocuğu A.Y.\'yi uyuması için yatağına yatırırken, yastığını, battaniyesini ve ağzındaki emziği yatağın yanındaki tuvalet girişine attığı daha sonra ise çocuğa bunları tekrar getirterek emziğini zorla çocuğun ağzına soktuğu, başka bir çocuğa da yastıkla vurduğu görüldü. Olaydan sonra, okul müdürü, öğretmen ve sınıf ablasının işine son verilirken, çocuğun ailesi ise avukatları vasıtasıyla bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Haberin yayınlanmasının ardından kentte kreşte yaşanan olaya yönelik tepkiler arttı. VAKIF AÇIKLAMA YAPTI Anaokulunun bağlı olduğu Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı konuyla ilgili açıklama yaptı. Vakıf Genel Sekreteri Mahmut İnat, görüntülerin kabul edilebilir olmadığını dile getirdi. İnat, \"Kesinlikle bir insanın kabul edebileceği, bir vicdanın kabul edebileceği bir hadise değildir. Bu gereğinden fazla hem şahsımı hemde kurumumuzu hem üzmüştür, hem de yıpratmıştır. Olayın meydana geliş tarihi geçen Nisan ayının sonu, Mayıs ayının başı gibi. Vakıfta da o zaman itibariyle çalışan anaokulu öğretmeni arkadaşlarımız iki yıllık önlisans mezunu arkadaşlarımız ve liyakat esasına göre göreve gelen yeni yönetim bunun yanlış olduğunu, pedagojik olmadığını ve bu arkadaşların 4 yıllığa evrilmesi gerektiğini belirtmiştir. Belki de bunun duyumunu alan bu arkadaşların da bu işi sabote ettiği de akıllara gelebiliyor. Tabi ki o işin hukuki boyutu. Peki o zaman ne yapıldı? Yasal prosedür tamamlanmadan arkadaşlar istifasını verdi ve ayrıldı. Şimdi pedagojik formasyon esasına göre arkadaşlarımız çalışıyorlar. Burası bir kurum burada hem de bir vakfın kurumu vakfın esasında da insan vardır. Bu kurumda çalışan ve öğrenci olan özellikle öğrenciler başımızın tacıdır, gözümüzün nurudur. Çalışanlarımız da bizim için değerlidir ama bu hadise bizi çok derinden üzmüştür\" dedi. İnat, görüntülerde çocukların emzik ve yastıklarının atıldığı yerin ise tuvalet ve başka bir uyku odasına açılan koridor olduğunu dile getirdi. Sivas Baro Başkanı, vakıf avukatı Hakan Bahadır da söz konusu olaydan sonra ilgili kişilerin yasal işlemler başlatılmadan işten ayrıldıklarını belirterek, \"Bu görüntüler yaklaşık 8 ay öncesine ait. 8 aydır bu görüntüler ailede. Görüntülerden haberdar olduğu halde o dönem gündeme getirilmemesi manidardır.\" dedi. Bahadır, mağdur çocuk A.Y.\'nin öğretmen olan annesi Z.Y.\'nin de Vakıf okullarında öğretmenlik yaptığını ve daha sonra başka bir ile tayin nedeni ile ayrıldığını, ayrılırken istediği tazminatın verilmemesi nedeni ile bu yola başvurulduğunu dile getirdi. Bahadır, \"Çocuğun annesi kendi isteği ile başka bir ile naklinden dolayı ayrılmak zorunda kalmıştır. Bizden tazminat talep etmiştir. Bizde mevzuata uygun olmadığını, kendisine tazminat ödenemeyeceğini ilettiğimiz için, bu yola başvurulmuştur. Haklarında yasal işlem başlatılacaktır.\" dedi.