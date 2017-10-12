(Görüntülü Haber) Üniversite öğrencisi Piroze, minibüs durağında kaçırıldı

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Piroze Kont\'un, okula gitmek için minibüs durağında beklerken kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı ileri sürüldü.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültebi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi olan ve ailesi ile birlikte Van\'da oturan Piroze Kont, dün sabah okula gitmek üzere merkez İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi\'nde bulunan evinden çıkarak minibüs durağına geldi. Kont, üniversiteye gitmek için durukta minibüs beklerken, iddialara göre yanına yaklaşan ve içinde iki kişinin bulunduğu otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Durakta bekleyenlerin haber vermesi üzerine yakınları olay yerine koşarken, çevrede yapılan tüm aramalara rağmen Piroze Kont\'un izine rastlanmadı. Büyük üzüntü yaşayan aile, olayı polise ve savcılığa bildirdiklerini henüz bir sonuç alamadıklarını belirtirken, öğretmen olmak isteyen kızlarının bulunması için yetkililerden yardım istedi.



Piroze Kont\'un Van\'da görev yapan hemşire ablası Pakize Kont, kardeşinin yaşayıp- yaşamadığını bile bilmediklerini, yaşamından endişe duyduklarını söyleydi. Abla Kont, şöyle dedi:



\"Kardeşimi okula giderken yol üzerinde kimliği belirsiz kişiler kaçırdı. Bu konunu çözülmesini istiyoruz. Öğrenciydi, daha hayalleri vardı. İstemediği bir insana mahkum edilmesini istemiyoruz. Bir şekilde bulunmasını istiyoruz. Bize yardım edebilecek bütün insanların yardımımıza gelmesini istiyoruz. Minibüs beklerken yanına araba yaklaşıyor iki kişi arabadan iniyor, başına vurarak sürükleyerek arabaya bindiriyorlar.Görgü tanığı da var. Bu şekilde kaçırılıyor. Dün sabahtan itibaren kendisinden hiç bir haber alamadık. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu? ne durumda bilemiyoruz. Emniyete başvurduk, onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Savcılığa da başvurduk. Başvurulabilecek her yere gittik ama daha hiç bir sonuç alamadık.\"



Olayı gözyaşları arasında anlatan acılı anne Resime, ağabeyi Enes Kont da Piroze\'nin bulunması için yetkililerden her türlü desteği beklediklerini söyledi. Genç bir kızın hayatının karartılmaması gerektiğini de anlatan abla Kont, şöyle dedi:



\"Genç bir kızın daha hayatı kararmasın. Onun başına gelen yarın başkasının da başına gelir. Hiç bir şey yapmazsak bu olaylar devam edecek. Böyle olursa kadınlar hep erkek mağdurları olacak. Erkekler haklı görülecek. Kız kardeşim okulundan başka hiç bir şeyi düşünmezdi. Bir insanın hayatını bu şekilde karartamazlar. Gelecekle ilgili planları olan, okulunu düşünen, öğretmen olup öğrencileri eğitmek isteyen bir kız kaçırılıyor ve hayatı burada bitmiş oluyor. Kardeşim hayatına kaldığı yerden devam etmeli.\"