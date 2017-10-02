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(Görüntülü Haber) Üniversite öğrencilerine aşure dağıtıldı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Derneği (CÜDER) tarafından Muharrem ayı nedeniyle 1000 üniversite öğrencisine aşure dağıtıldı

02 Ekim 2017 18:13

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Derneği (CÜDER) tarafından Muharrem ayı nedeniyle 1000 üniversite öğrencisine aşure dağıtıldı. CÜDER tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Merkezi Kafeterya önünde, Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtıldı. CÜDER Başkanı Seyfullah Temelli, Muharrem ayının Kerbela\'yı hatırlattığını ifade ederek şöyle konuştu: \"Muharrem ayının 10\'uncu gününe \'Aşure Günü\' denilmiş ve insanlık tarihindeki peygamberlerin hayatlarında vuku bulan Hz. Adem\'in tövbesinin kabulü, Hz. İbrahim\'İn Nemrut\'un ateşinden kurtulmaları, Hz. İsa\'nın doğumu ve semayı yükseltilmesi, Hz. Nuh peygamberin tufandan kurtulması gibi bir kısım hadiselerin bugüne tekamül etmesi aşure gününü bizim için değerli kılmıştır. İlahi bir din olarak İslam hakikati belli bir yere, belli bir tarihe, belli bir iklime sabitlememiştir. Muharrem ayı bizlere ciğerlerimizi dağlayan Kerbela\'yı hatırlatan aydır. Kerbela Hz. Ali ve Hz. Fatıma\'nın iki ciğer parelerinden biri Hz. Hüseyin efendimiz ve 70\'ten fazla müminin şehit edildiği olaydır. Maalesef ki başta Filistin, Suriye, Mısır, Doğu Türkistan ve Myanmar olmak üzere Dünya\'nın bir çok yerinde Kerbela tekrar yaşanıyor.\" Konuşmanın ardından öğrencilere aşure dağıtıldı.

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