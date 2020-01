(Görüntülü Haber) Üniversite öğrencilerine 200 lira desteğe 10 binin üzerinde başvuru

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te Şahinbey Belediyesi tarafından ilçe sınırlarında oturan üniversite öğrencilerine verilecek 200\'er lira para desteğini almak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. İlk başvuru gününde 10 binin üzerinde öğrenci, destekten faydalanmak için belediyeye müracaat etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu\'nun talimatıyla belediye tarafından ilçe sınırlarında ikamet eden tüm aktif lisans ve ön lisans üniversite öğrencilerine 200\'er lira para desteğinde bulunulacak. Para yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler, belediye önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İstenilen belgelerle müracaat eden üniversitelilere 200\'er lira verilecek. İlk başvuru gününde 10 binin üzerinde üniversite öğrencisi destekten faydalanmak için belediyeye müracaat etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha önce ilk, ortaokul ve lise öğrencilerine desteklerde bulunduklarını belirterek, \"Aynı zamanda şehirde yaşayan vatandaşlarımıza her türlü kurstan faydalanma imkanı sağlıyoruz. Üniversite öğrencileri için de bir destek yapalım diye düşündük. Kanunların bize verdiği yetkiler çerçevesinde şu an ilçemizde ikamet eden tüm üniversite öğrencilerimize ister Gaziantep’te okusun ister şehir dışında okusun onlara 200 lira destek sağlıyoruz. Bugün de müracaatları alıyoruz şu an yaklaşık 10 binin üzerinde müracaat aldık. Bu müracaatları yapan herkese bu ay içinde hemen ödemelerini gerçekleştireceğiz. Bu konuda herhangi bir sayı sınırlaması yok. İlçemizde ikamet eden ne kadar üniversite öğrencisi varsa bu imkandan faydalanabilir\" dedi. Gaziantep\'in kurtuluş yıldönümü olan 25 Aralık\'a kadar sürecek başvuruların ardından ilçe sınırlarındaki tüm üniversite öğrencilerine para yatırılacağı belirtildi. Başvuru yapmaya gelen öğrenciler de, düzenlenen kampanya için mutlu olduklarını söyledi.