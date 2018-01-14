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(Görüntülü Haber) Üniversite öğrencilerinden 'iyilik hareketi'

Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)Erzurum'da, 'Güçlü İyilik Hareketi' üyesi bir grup üniversite öğrencisi, sokak kedileri için yaptıkları evleri şehrin farklı noktalarına bıraktı

14 Ocak 2018 12:55

Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)Erzurum\'da, \'Güçlü İyilik Hareketi\' üyesi bir grup üniversite öğrencisi, sokak kedileri için yaptıkları evleri şehrin farklı noktalarına bıraktı. Öğrenciler,halktan kedi evlerine yiyecek bırakmalarıni istedi.Yapılan barınak ve mama kapları sayesinde kedilerin kışı rahat geçirmelerini ümit ettiklerini söyleyen Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi ve Güçlü İyilik Hareketi\'nin Genel Koordinatörü Ravzanur Eker, \"Kışın en şiddetli yaşandığı Erzurum\'da, soğuklar kendini iyice göstermeye başladı. İnsanlar gibi sokak hayvanlarının da evleri olması gerekiyor. Biz de hayırsever bir iş adamı olan Ufuk İnce\'den yardım istedik. Sağ olsun teklifimizi geri çevirmedi. Fabrikadaki ustalar atık malzemelerle bizlere kedi evi yapılmasını öğretti. Biz de bu evlerden yaklaşık 50 tane yapıp şehrin dört tarafına bıraktık\" dedi

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