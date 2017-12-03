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(Görüntülü Haber) Üniversite öğrencilerinden engelliler için 'Yalnız değilsin' videosu

DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Topluluğu'nca, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelliler için farkındalık yaratmak amacıyla Çınar Meydanı'nda 9 dakikalık video çekildi

03 Aralık 2017 17:32

DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Topluluğu\'nca, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelliler için farkındalık yaratmak amacıyla Çınar Meydanı\'nda 9 dakikalık video çekildi. Bedensel engelli birinin günlük hayatında yaşadığı sıkıntıların anlatıldığı videoda, işaret diliyle engellilere \'Yalnız değilsin\' denildi. Çekimde, topluluk üyelerinden Aleyna Koca, Taha Göktuğ, Anıl Kerem Yıldız, Birgül Bayram, Durali Buran, Osman Manay, Gülşah Karadaş, Ecem İnan, Gülizar Yıldırım ve Onurcan Yenievli görev aldı. Kısa filmde, bedensel engelli birinin banka şubelerine girerken yaşadığı zorluklar ve kent mimarisi nedeniyle çektiği sıkıntılar anlatıldı. Engellilerle röportajların da yer aldığı videoda, sokakta müzik yapan bir grup, \'Hayat bayram olsa\' şarkısını seslendirdi. Videonun sonunda ise işaret dili ile şunlar anlatıldı: \"Bugün, burada sana sesleniyorum. Tüm sessizliğimle \'yalnız değilsin\' bunu anlamanı istiyorum. Tüm kalbinle hissetmeni istiyorum. Sadece bugün değil, her gün senin günün, senin sesin olmak mutluluklarına ve acılarına arkadaş olmak istiyorum. Seni anlıyorum, bu yüzden buradayım. Durma, anlat. Güneşin doğuşunu, ayı, yıldızları, bulutları anlat. Dinlemek istiyorum. Yalnız değilsin, seni seviyorum. Ne olmak istediğini, hayatını, anneni, babanı, arkadaşlarını anlat. Biz, seninleyiz sen de bizimlesin. Yalnız değilsin. Seni seviyorum ve her gün senin günündür. Durma, bizlere insan olmayı anlat.\" Video, sosyal paylaşım sitesi YouTube\'a yüklendi.

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