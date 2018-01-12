(Görüntülü Haber) Üniversite öğrencileri donan şelaleye hayran kaldı

MURADİYE (Van), (DHA) - VAN\'ın Muradiye ilçesi\'nde bulunan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret etiği Muradiye Şelalesi, kısmen dondu. İstanbul\'dan bölge turuna gelen üniversite öğrencileri, manzaraya hayran kaldı.



Bendimahi Çayı üzerinde bulunan ve her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, son günlerde hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle kısmen dondu. Yer yer buzlarla kaplanan ve Pamukkale\'deki travertenleri andıran görüntüsüyle büyüleyen şelale, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor. Donan şelale, üniversite öğrencilerine de büyük heyecan yaşattı. İstanbul- Ankara ve oradan da Kars Travel Terminal gezisine çıkan 4 üniversite öğrencisi Muradiye Şelalesi\'ne hayran kaldı.



Üniversiteliler, doğuyu tanımak için İstanbul\'dan hızlı trenle Ankara\'ya oradan da Doğu Ekspresi ile Kars\'a geldiklerini, yol boyunca güzel manzaralar ve tarihi yerlerle karşılaştıklarını, Çıldır Gölü, Ani Harabeleri\'ni gördüklerini, kısmen donan Muradiye Şelalesi\'ne de hayran kaldıklarını anlattı.