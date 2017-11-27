(Görüntülü Haber) Üniversite konferans salonunda yangın çıktı

Ruhan YALÇIN TEKİRDAĞ,(DHA) TEKİRDAĞ\'da Namık Kemal Üniversitesi kampusunda çok amaçlı kullanılan Pramit konferans salnunda elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında salonun perdeleri ve çatısı zarar gördü. Namık Kemal Üniversitesi\'nin Değirmenaltı Yerleşkesi\'ndeki Pramit konferans salonundan dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 6 araçla alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, salonun perdeleri yandı, çatısında büyük zarar meydana geldi. Yapılan ilk incelemede yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi. Soruşturma sürüyor.