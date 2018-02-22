(Görüntülü Haber) UNESCO'nun listesinde yer alan yufka Özvatan ilçesinin geçim kaynağı oldu

KAYSERİ,(DHA) Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü\'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi\'ne dahil edilen yufka Özvatan İlçesinin geçim kaynağı oldu. Belediye tarafından faaliyete geçirilen Yufka Üretim Tesisi\'nde günde tanesi 1 TL\'den satılan bin 200 adet yufka yapılıyor. Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü\'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi\'ne dahil edilen yufka, Kayseri\'nin Özvatan İlçesi\'nde gelir kapısı oldu. İşsizlik seviyesinin yüksek olduğu ve özellikle kadınların iş bulmakta büyük sıkıntı yaşadığı Özvatan İlçesi\'nde Belediye Başkanı Halit Demir\'in girişimiyle kurulan ve 3 yıldır faaliyetlerine devam eden yufka üretim tesislerinde günlük bin 200 adet yufka üretiliyor. Türk mutfak kültürüne özgü bir ürün olan Yufka ekmeğini tesis kurarak seri üretime geçiren Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, insanları doğduğu yerde doyurmak amacıyla böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi. Başkan Demir, yufka üretim tesisini nasıl hayata geçirdiğini ise Bölgemize has yufkamız var. Özellikle kış aylarına yakın zamanlarda yapılır. Yaz mevsimine kadar yufka sofralardan eksik olmaz. Ekmek ihtiyacı bu şekilde karşılanır. Biz de bu konuyu düşündük ve daha profesyonel manada yapalım istedik. Bu düşüncemizi hayata geçirdik. Tesisimizin yapım süreci, makinelerin gelmesi, araç gereç ve eleman teminiyle başladık. Şuan itibariyle çok memnunuz. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. sözleriyle anlattı.12\'si bayan olmak üzere servis elemanlarıyla birlikte 14 kişiye iş imkanı sunduklarını belirten Başkan Demir, Yaptığımız yufkaları şehir içi ve şehir dışı olmak üzere servis yapıyoruz. Bölgeye hitap edebiliyoruz. Sipariş üzerine çalışıyoruz. Günlük burada bin 200 tane yufka üretiliyor. Seri bir şekilde üretimimizi sürdürüyoruz. Pazar günleri çalışmıyoruz. diye konuştu. Hesiste Sabahın erken saatinde yufka yapmaya başlayan kadınlar, akşam saat 5\'e kadar yufka ekmeğini pişirmeye devam ediyor. Tandır başında yufka pişiren Rabia Erkılıç Burada 3 tandır var. Her bir tandırda günde 400 tane olmak üzere toplam 1200 tane yufka pişiriliyor. Tandır başında çalışmak sıcaktan dolayı çok zor. İlk işe başladığımız aylarda sıcaktan dolayı sıkıntı yaşıyorduk ama ona da zamanla alıştık. Sabah saat 8?de işe başlıyoruz, akşam saat 5 gibi bırakıyoruz. Burda işimiz bittiğinde evimiz de de çalışıyoruz. Burada işe başlamadan önce yufkamızı komşularla birlikte imece usulü yapıyorduk. Burada da arkadaşlarımla birlikte yufka yapıyoruz. Aile bütçemize de çok büyük katkısı var. Eşime de bu sayede katkı sağlıyorum. Çok memnunum diye konuştu. AYLARCA SAKLANABİLİR Geçmiş zamanda \'yoha\' olarak bilinen yufka ekmeği sacda pişince kurur ve hafif buğday unu plakalarına dönüşür. Az su ile ıslatılarak yumuşatılan ve bir kişinin karnını rahatça doyurabilen bu yufkalar, kolay taşındığı gibi aylarca da saklanabilir.