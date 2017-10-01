(Görüntülü Haber) Umut'un motorcu arkadaşlarından eylem

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen 16 yaşındaki ehliyetsiz M.O.\'nun kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlanan 24 yaşındaki Umut Lüleci\'nin motorcu arkadaşları, trafikte motosikletlilerin fark edilmesi için eylem yaptı. Halide Edip Adıvar Caddesi Köstence Köprüsü yakınlarında 21 Eylül gece 03.00\'da meydana gelene kazada M.O.\'nun kullandığı 35 KA 3943 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen ve kuryecilik yapan Umut Lüleci idaresindeki 35 N 4961 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Lüleci ağır yaralandı. Ehliyetsiz olan sürücü M.O. ise olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Lüleci\'yi ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Lüleci\'nin 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından yakalanan M.O. gözaltına alındı. Umut Lüleci\'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI Kazada yaşamını kaybeden Umut\'un organları baba Şahan Lüleci\'nin onayının alınmasının ardından bağışlandı. Organlarıyla başka hayatlara umut olan genç adamın motorcu arkadaşları ise onun hayatını kaybettiği hastanenin önüne gelerek eylem yaptı. Arkadaşlarının ölümüne neden olan sürücünün cezalandırılmasını isteyen Umut\'un motorcu arkadaşları, \"Motosikletlileri fark et. Unutma sende motosikletli birini tanıyorsun\" pankartı açtı. Trafikte fark edilmeleri gerektiğini belirten, motorcular adına basın açıklaması yapan Mehmet Ergin, şunları söyledi: \"21 Eylül gecesi arkadaşımız gece 03.00 gibi işinden evine dönerken caddesi üzerinde polis tespitlerine göre 160 kilometre hızla gelen otomobil frensiz bir şekilde çarparak arkadaşımızın ölümüne neden oldu. Biz bundan son derece muzdaribiz. Trafikte motosikletli sürücüleri fark etmeyen sürücülerden şikayetçiyiz. Hepimiz can taşıyoruz. Hepimizin annesi, babası, çocuğu var. Bu kadar ucuz olmamalı. Gencecik bir kardeşimizi kaybettik. Trafikte motosikletler önemsenmiyor. Araçlar sıkıştırıyor. Buna benzer sıkıntılar yaşıyoruz. En son yaşanan olay canımızı çok yaktı. Özellikle sürücünün çarpıp kaçması çok canımızı acıttı. İnsan olan biri köpeğe çarpıp onu alıp veterinere götürüyorsa, o sürücünün insaniyetliği nerede. Arkadaşımız herkesin sevdiği biriydi. Organları bağışlanacak. Ailesine danışıldı. Bu kazanın tek olumla tarafı budur. Organlarıyla birkaç kişiye umut olacak.\" Umut\'un motorcu arkadaşları açıklamanın ardından dağılırken, Umut Lüleci, öğlen vakti Basmane Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.