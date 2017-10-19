(Görüntülü Haber) Ümraniye'de silahlı soygun (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA Ümraniye\'de maskeli kişi, girdiği markette kadın kasiyeri tabancayla tehdit edip kasadaki paralarla kaçtı. Olay, saat 11.45 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Petrolyolu cacddesi üzerindeki markette meydana geldi. Kar maskeli ve siyah giyimli bir kişi, markete girerek kasiyeri tabancayla tehdit etti. Kasadaki 890 liralı alan soyguncu daha sonra yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kasiyerin ifadesine başvurup, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.