(Görüntülü Haber) Ümraniye'de korkutan yangın

Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA



Ümraniye\'de 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan binanın çatısı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, yangın anı bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.





Yangın; Ümraniye, Tepeüstü Mahallesi, Alemdağ Caddesinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan iki katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken alevler çatının bir bölümünü kapladı. Yangın anı ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.





YANGIN SIRASINDA YEMEKLERİNİ YEMEYE DEVAM ETTİLER



Öte yandan yangın sırasında binanın birinci katında bulunan bir restorandaki müşterilerin ise yemeklerini yemeye devam ettiği görüldü.



Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



