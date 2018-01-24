(Görüntülü Haber) Ümraniye'de eczacıların kabusu

Enver ALAS - Akın ÇELİKTAŞ/ İSTANBUL, (DHA) Ümraniye\'de az iki kişi olduğu değerlendirilen hırsızlar, son günlerde eczanelere dadandı. Hırsızlar, son üç günde 6 eczaneye girdi. Gecede iki eczaneyi hedef aldıkları belirlenen hırsızlık güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bu hırsızlıklardan biri Parseller Mahallesi\'ndeki bir eczanede önceki gün sabah saat 06.40 sıralarında gerçekleşti. Görüntülere göre eczanenin önüne gelen iki kişi bir süre çevreyi kontrol ediyor.





ECZANENİN CAMINI ÖNCE TAŞ SONRA TEKME ATARAK KIRDI



İçlerinden biri gözetlemeye devam ederken yüzünü atkıyla kapatan ve montonun kapüşonuyla başını örterek kendini gizleyen diğer kişi ise eline aldığı büyük bir taş ile eczanenin camına vuruyor. Ardından cama peş peşe tekme atan hırsız, içeri girip kasanın bulunduğu tarafa yöneliyor.





40 SANİYEDE HIRSIZLIK



Kısa bir sürede kasanın bulunduğu çekmeceyi tespit eden hırsız, kısa bir sürede bulduğu para kasasını alarak dışarı çıkıyor.



Hırsız, tüm bunları 40 saniyede gerçekleştirdikten sonra dışarıda gözcülük yapan suç ortağıyla birlikte olay yerinden hızla uzaklaşıyor.





BU KEZ SOYACAKLARI ECZANENİN ÖNÜNE KADAR ARAÇLARIYLA GELDİLER



Bir başka hırsızlık olayı ise bu sabaha karşı Necip Fazıl Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan eczane yaşandı. O anlarda da kameralar kayıttaydı. Görüntülere göre hırsızlık çetesi, bu kez saat 03.00 sıralarında eczanenin önüne beyaz bir araçla geliyorlar. Hırsızlardan biri araçtan inerek eline aldığı bir taşla hızla eczanenin camlarını kırarak, kasaya yöneliyor. Tek tek çekmeceleri karıştıran hırsız, bu kez istediğini bulamayınca da hızla koşarak dışarıda bekleyen araca binip kaçıyorlar.





POLİS HIRSIZLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ



Polis, altı eczanenin de güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Polis, hırsızların aynı kişiler olduğunu değerlendiriyor.





ECZACILAR TEDİRGİN



Yaşanan bu hırsızlık olaylarından sonra ise Dudullu\'daki eczacılar, tedirgin. Eczane sahibi Canan Bedük, peş peşe yaşanılan olayların ardından hırsızların bir an önce yakalanmasını talep etti. Sabaha karşı kendi dükkanına girildiğini aktaran Bedük \"Kaldırım taşıyla camı kırarak içeri girmişler. Bir dakika içinde etrafı araştırarak para arıyorlar. Yaşanan hırsızlık olaylarını duyduktan sonra zaten kasada para bırakmıyorduk. Bu nedenle herhangi bir şey almadan gitmişler. Ama yaşadığımız olay bizi rahatsız etti. Son günlerde çok yakın mesafede olan eczanelere dadandılar. Eczacı arkadaşlarla bunları yapanların aynı kişiler olduğunu düşünüyoruz. Polis, 5 dakika sonra gelmesine rağmen yapacak bir şey olmuyor\" diye konuştu.





İSTANBUL ECZACI ODASI\'NDAN AÇIKLAMA



Öte yandan İstanbul Eczacı Odası da yaşanan olayların ardından internet sitelerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, \"Son günlerde eczanelerimize yönelik yapılan soygun ve gasp olaylarına Ümraniye bölgesinde üç eczanemizin daha maruz kalmış olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Emniyet birimlerine, meslektaşlarımızın, hastalarımızın can ve mal güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, söz konusu kişilerin derhal yakalanması hususunda talebimizi bir kez daha ilettik. Soygun olaylarına maruz kalan meslektaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz\" ifadelerine yer verildi.