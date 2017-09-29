(Görüntülü Haber) Ümraniye Belediyesi'nde 60 kazan aşure kaynadı

İstanbul, 29 Eylül (DHA) MUHARREM ayının gelmesiyle birlikte başlayan Aşure ayı kapsamında Ümraniye Belediyesi 60 kazan aşure kaynatıp 60 bin kişiye dağıttı. Ümraniye Belediyesi Aşure ayına özel Halil İbrahim Sofrası Aşevi\'nde etkinlik düzenledi. Etkinlikte kaynayan 60 kazan aşurenin püf noktaları, usta aşçılar tarafından anlatıldı. Aşure yapmanın püf noktasını anlatan Aşure ustası Yalçın Sezginer, \"Aşurenin püf noktası malzemelerin kaliteli olması ve bir gün önceden ıslatılmış olmasıdır. Malzemeler ıslatıldıktan sonra, malzemeler farklı sürelerde pişiriyoruz. Bazı bölgelerde gülsuyu da koyuluyor ama biz Ümraniye bölgesinde gülsuyu atmıyoruz. Kuru meyvelerden elma, ayva ve portakal katıyoruz. Kolestrolü yüksek bir tatlıdır. Aşurede sadece buğday olmazsa olmazdır, onun dışında katılan tüm malzemeler isteğe göre değişir\" diye konuştu. \"60 kazan aşure 60 bin kişiye kaynıyor\" Muharrem ayının ve aşure yapımının önemine değinen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, \"Aşureleri annelerimiz ninelerimiz güzel yapıyordu. Şimdi gençlerimiz annelerimizle aynı standartı yakalayamayabiliyor. Bazı kişilerin ise durumu el vermiyor. Bu yüzden aşureleri biz yapıyoruz. Biz 14 seneden beri aşure geleneğimizi devam ettiriyoruz. Hazırlıyoruz ve meydanlara çıkıyoruz. 17-18 yerde 35 mahallenin tamamına aşureleri ikram ediyoruz. 60 kazan 60 bin kişiye kaynıyor. Kalite standartımız da ortada. Yiyenler bir daha yiyor, \'Ben böyle bir aşureyi ilk defa yiyorum\' diyor. Çünkü malzeme açısından eksiğimiz yok, aksine fazla malzeme bile kullanıyoruz. En kaliteli ürünlerden seçilen 16 malzeme kullanıyoruz. Ürün güzel ve kalite standartı yüksek olunca, aşçılarda ortaya en lezzetli tatlıyı çıkarmaya çalışınca, aşuremiz tabi ki güzel oluyor\" dedi.