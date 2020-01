(Görüntülü Haber) Ümraniye Belediyesi ve İŞKUR işbirliği ile 307 kursiyer sertifikalarını aldı

İSTANBUL , (DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi ve İŞKUR ortaklığında düzenlenen Meslek Edindirme Kurslarında eğitim gören 307 kursiyer sertifikalarını aldı. Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezi\'nde düzenlenen törene Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, kursiyerler ve aileleri katıldı. İşsizliğe çözüm bulmak amacıyla hayata geçirilen projede kursiyerler; aşçı yardımcılığı, dikiş ve çocuk bakıcılığı olmak üzere 3 ayrı branşta eğitim aldı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alan 307 kursiyerden bir kısmı KOSGEB\'den hibe desteği almaya da hak kazandı. Etkinlikte, Ümraniye Belediyesi ile KOSGEB\'in ilk kez 2016 yılında ortaklaşa düzenlediği ve yürüttüğü \'Girişimcilik\' kursunda 4 günlük eğitim alan ve kendi işini kurmak isteyen 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarda verilecek hibeler açıklandı. İŞKUR Meslek Edindirme Kurslarında aşçı yardımcılığı, dikiş ve çocuk bakıcılığı branşlarında eğitim gören 58 kişi sertifikalarını Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can?dan aldı. Kursiyerlere eğitim süresinde her gün 20 TL ödeme ile birlikte genel sağlık sigortası da yapıldı. \'BU SERTİFİKA İLE KENDİ AYAKLARIMIN ÜZERİNDE DURACAĞIM\' KOSGEB\'den destek almaya hak kazanan 249 vatandaştan biri olan Mustafa-Selviye Baltaş çifti, büyük mutluluk yaşadı. Mustafa Baltaş, eşine bir yer açmak için destek başvurusunda bulunduğunu belirtirken, Selviye Baltaş ?Bu sertifika ile kendi ayaklarımın üzerinde duracağım. Eşim de destek olacak inşallah dedi. \'VATANDAŞLARIMIZ HEM MESLEK EDİNİYOR, HEM İŞ KURUYOR\' Sertifika töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Can ise, İŞKUR, Ümraniye Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı ile bir sertifikalı meslek edindirme programı düzenledik. İŞKUR, bu kursa katılan öğrencilere günde 20 TL yevmiye veriyor, bu da ayda 400 TL civarında oluyor. Hem meslek öğreniyorlar, hem de harçlıklarını alıyorlar. KOSGEB?in yaptığı bir diğer projede de genç kardeşlerimizi meslek edindirmeye çalıştık. Devletimiz bu sertifikayı alanlara da 150 bin TL civarında destek veriyor. Bunun 50 bin TL?sini hibe ediyor, 100 bin TL?sini ise 5 sene içerisinde faizsiz geri ödemesini talep edip iş kurmasını sağlıyor. Bu programa katılanlar hem meslek ediniyor, hem de kendi başına çalışabilme kabiliyetlerini geliştiriyor. Biz de bu projeye destek olup mutlu oluyoruz\" diye konuştu.