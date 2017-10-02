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(Görüntülü Haber) Ümraniye Belediyesi semt sakinlerine 60 kazan aşure dağıtacak

İstanbul, 2 Ekim, (DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi 'Aşure pişiyor, kardeşlik pekişiyor' sloganıyla düzenlediği programla vatandaşlara aşure dağıttı

02 Ekim 2017 18:31

İstanbul, 2 Ekim, (DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi \'Aşure pişiyor, kardeşlik pekişiyor\' sloganıyla düzenlediği programla vatandaşlara aşure dağıttı. Program kapsamında pişen 3 kazan aşure davetlilere dağıtılırken önümüzdeki 10 gün içinde toplam 60 kazan aşure semt sakinlerine dağıtılacak. Ümraniye Çarşı Metro Durağı\'ndaki alanda Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen \'Dualar ve İlahiler Eşliğinde Geleneksel Aşure Pişirme\' programı Kur-an\'ı Kerim tilavetiyle başladı. Protokol konuşmaları sonrasında sahneye çıkan Geleneksel Sufi Ayinleri Topluluğu\'nun seslendirdiği ilahiler vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Programda pişen toplam 3 kazan aşure katılımcılara dağıtılırken önümüzdeki 10 içinde de Ümraniye\'nin 17 noktasında 60 bin kişiye toplam 60 kazan aşure dağıtılacak. Aşurelerin Osmanlı geleneklerine uygun pişirildiğini söyleyen Ümraniye Belediye başkanı Hasan Can, \'Geçen gün ilk aşure kazanımızı kaynattık. Belediyemizdeki personelimize ve belediyemize gelen vatandaşlarımıza dağıttık. Bugün de meydanımızda dualar okuyarak aşurelerimizi dağıtıyoruz. 60 kazan aşuremiz bu şekilde kaynayacak ve aşurelerimiz 1 hafta 10 gün içerisinde Ümraniye\'mizin muhtelif yerlerindeki vatandaşlarımıza ulaşacak diye konuştu.

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