(Görüntülü Haber) Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda Kudüs konuşuldu

İSTANBUL, (DHA) - Ümraniye Belediyesi, Burak Derneği ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi\'nin ortaklaşa düzenlediği \"Uluslararası Kudüs Sempozyumu\"nda Kudüs konuşuldu. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı\'nda düzenlenen sempozyumda yurtiçinden ve yurtdışından Kudüs’e ilişkin araştırmalar yapan akademisyenler ve entelektüeller birikimlerini paylaştı. Sempozyumun ilk oturumunda yer alan konuşmacılardan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Burak Derneği Başkanı AdemYenihayat, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Kavas, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Kudüs Eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri ve Kudüs İçin Parlamerterler Kurumu Başkanı El Bachir Jarallah Kudüs\'ün önemine değindi. Osmanlı Devleti’nin Kudüs yönetimini ele almasının 500\'üncü, İngilizlerin Kudüs’ü işgalinin 100\'üncü ve Mescidi Aksa’nın işgalinin 50\'nci yıldönümünde hatırlanarak gündeme getirilen Kudüs, düzenlenen sempozyumda yaklaşık 2 bin kişi tarafından ilgiyle takip edildi. Sempozyum sonrası protokol tarafından, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nden çıkartılan arşiv vesikalarından tertip edilen “Osmanlı Arşivlerinde Kudüs” isimli serginin açılışı gerçekleştirildi. “İŞGALCİ İSRAİL KUDÜS’TE MÜSLÜMANLARI KATLEDİYOR” Kudüs\'ün dününün, bugününün ve yarınının konuşulduğu sempozyumda Kudüs ile ilgili duygularını ve düşüncelerini dile getiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, şunları söyledi, “Kudüs meselesi onlarca seneden beri hararetini sürdürüyor. Maalesef Kudüs’te, Filistin’de Müslümanların hakları çiğneniyor, Müslümanlar eziliyor ve zulme uğruyor. Asırlardır Müslüman yurdu olan Kudüs’te Müslümanların Mescid-İ Aksa’da namaz kılmalarına engel olunmaya çalışılıyor. Kudüs, İslam tarihi boyunca Müslümanların yönetiminde huzur içinde oldu. Ancak, son senelerde maalesef Kudüs’te zulmü, baskıyı, İsrail işgalini görüyoruz. İşgalci İsrail, Müslümanların orada ibadetlerine engel olacak, insanları katledecek kadar ileriye gidiyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Burak Derneği ile birlikte bu konuya ışık tutuyoruz.” \"ULUSLARARASI KUDÜS SEMPOZYUMU\" Kudüs, yurtiçi ve yurtdışından alanında uzman katılımcıların iştirakleriyle 23-24 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda devam edecek. 7 oturum şeklinde devam edecek sempozyumda katılımcılar, \"Osmanlı Arşivlerinde Kudüs\" isimli sergiyi gezebilecek.