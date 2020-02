(Görüntülü Haber) Ümmiye Koçak: Ön yargılarımızı kıralım, kucaklaşma zamanı

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi\'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri için kente gelen Mersin Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu\'nun kurucusu, yazar ve yönetmen Ümmiye Koçak, Diyarbakır\'a ön yargıyla bakanlara seslenerek, \"Burası müthiş bir yer. Ülkemizin doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi, her yeri cennet gibi. Şu ön yargılarımızı kıralım lütfen, kucaklaşalım. Tam kucaklaşma zamanı\" dedi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı\'nın girişimiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında, Mersin\'deki Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu\'nun kurucusu, yazar ve yönetmeni Ümmiye Koçak ve ekibi, Diyarbakır\'da tiyatro oyunu sahneledi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi\'nde sahnelenen oyunu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla\'nın eşi Lütfiye Atilla ve kentte farklı merkezlerde eğitim gören çok sayıda kadın izledi. Ümmiye Koçak ve ekibin rol aldığı oyun beğeni topladı. \'NE OLUR ÖN YARGILAR KIRILSIN\' Ekibiyle birlikte büyük alkış alan Ümmiye Koçak, oyunun ardından yaptığı konuşmada, kentte daha önce de sahneye çıktığını, Diyarbakır\'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Koçak, şöyle konuştu: \"Diyarbakır\'a daha önce de gelmiştik, tadı damağımızda kaldı. Gittiğimiz her yerde anlatıyorduk, sıcacık insanlarını, herkes Diyarbakır\'ı sıcak bilir. Karpuzu çok meşhur ama ben de diyorum ki sadece karpuzu değil, insanları da çok sıcak. Burası müthiş bir yer. İnsanlar çok ön yargılı doğuya karşı. Ama benim canım acıyor biliyor musunuz. Hiç söylenildiği gibi değil, o kadar güzel ki burada krallar gibi ağırlanıyoruz. Tek üzüldüğüm konu; ne olur buradaki ön yargılar kırılsın, bizim ülkemizin doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi her yeri cennet gibi. Burası da aynı. İnsanları sıcacık, ben çok seviyorum burayı. Bakın üzülecek hiçbir şey yok canımın içleri. Burası o kadar güzel ki insanları o kadar sıcak ki ne olur şu ön yargılarımızı kıralım lütfen ya, kucaklaşalım. Tam kucaklaşma zamanı şimdi, artık çekinmeyin, çekinecek hiçbir şey yok. Ne olur şu ön yargılarımızdan bir kurtulalım, herkes Diyarbakır dediğinde \'aman\' demesin artık. \'Gerçekten orası çok güzel bir yer\' desin. Çünkü, gerçekten öyle. Çekinmenize gerek yok, korkacak hiçbir şey yok, her şey süper. İnsanın, insanca değer verildiği yerlerden bir tanesi olarak düşünüyorum.\" Etkinlik kapsamında yarın ise Ümmiye Koçak\'ın New York Avrasya Film Festivali\'nde \'Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı\' ödülünü aldığı \'Yün Bebek\' adlı filminin gösterimi yapılacak.