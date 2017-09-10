(Görüntülü Haber) Ümit Özdağ: FETÖ tarafından desteklendiğimizi söylemek alçaklıktır

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, Meral Akşener liderliğinde kurulacak yeni partilerinin FETÖ tarafından desteklendiği iddialarına tepki göstererek, \"Fethullahçı Terör Örgütü tarafından desteklendiğimizi söylemek, ahlaksızlık, alçaklık ve korkaklıktır\" dedi. Ümit Özdağ, Meral Akşener öncülüğünde kurulacak yeni parti çalışmaları kapsamında Gaziantep\'e geldi. Partilerinin il teşkilatının kurulmasına yönelik görüşmeler yapan Özdağ, düzenlediği basın toplantısında, iktidar partisinin FETÖ destekli parti iftiraları atarak kendilerine saldırdığını öne sürdü. Kimin FETÖ ile ilişki içerisinde olduğunu bütün dünyanın bildiğini belirten Özdağ şunları söyledi: \"İktidar partisi FETÖ ile ilişkimiz olduğu iftiraları ile saldırıyorlar ama söylediklerine ne kendileri inanıyorlar ne de halkı inandırabiliyorlar. Bana, Meral Akşener\'e veya partimize \'FETÖ tarafından destekleniyorlar\' demek siyasal ahlaksızlık, alçaklık ve korkaklıktır. Kimin FETÖ ile ahlaksız ilişkiler içerisinde olduğunu bütün dünya biliyor. Yıllarca FETÖ ile iş tutarak Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne komplo kuranlar, Türk devletini içten çürütenler şimdi kalkıp bize bu ahlaksız iftirayı atamazlar. Bu iftiraları atmaya devam ederlerse gerçekleri yüzlerine en sert biçimde çarparız. Önümüzdeki günlerde kurucular kurulu açıklandığında, kurulda yer alan isimlere baktığınızda kimin FETÖ ile iş tutan taraf olduğunu göreceksiniz.\" Suriye\'deki iç savaşa da değinen Ümit Özdağ, dünyada en fazla sığınmacının Türkiye\'de olduğunu söyledi. Suriye mafyasının Türkiye\'de en güçlü mafyalardan biri haline geldiğini ve fuhuş sektöründü korkunç bir patlamanın olduğunu ileri süren Özdağ, şöyle konuştu: \"Ak Parti\'nin yanlış politikaları neticesinde Türkiye dünyada en fazla sığınmacının olduğu ülke oldu. Mültecilere 30 milyar dolar para harcandı ve harcanmaya devam ediyor ve bu harcamanın sonu yok. Suriye mafyası Türkiye\'deki en güçlü mafyalardan biri haline geldi. Fuhuş sektöründe korkunç bir patlama var, fuhşa giden erkek çocuk yaşı 13\'e düştü. İstanbul\'da bazı semtler tamamen Suriye uyuşturucu mafyalarının kontrolünde ve bu Afganistan- Avrupa uyuşturucu güzergahında Suriye mafyasının örgütlenmesini sağladı. İktidar bunları görmüyor, biz bunları görüyoruz. Suriyelileri kendi vatanlarında huzurla yaşayacakları bir ortamın hızla oluşturulması gerektiğine inanıyoruz ve iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren çalışmaya başlayacağız.\"