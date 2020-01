(Görüntülü Haber) Ümit Özdağ: Büyük bir paniğin hakim olduğunu görüyoruz iktidara

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA) - GAZİANTEP Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, yeni partinin Ekim ayında faaliyetlerine başlayacağını belirterek, \"Büyük bir paniğin hakim olduğunu görüyoruz iktidara. Bu paniğin doğrusu haklı bir panik de olduğunu görüyoruz\" dedi.



Ümit Özdağ, Meral Akşener öncülüğünde kurulacak yeni parti çalışmaları kapsamında seçim bölgesi Gaziantep\'e geldi. Bir otelde kendisini destekleyenlerle bir araya gelen Özdağ, kurulacak partinin Ekim ayı içerisinde hukuken faaliyetlerine başlayacağını kaydetti. İktidarda büyük bir paniğin hakim olduğunu gördüklerini ifade eden Özdağ, şunları söyledi:



\"Sayın Meral Akşener\'in liderliğinde kurulma çalışmaları devam eden yeni parti, önümüzdeki günlerde kurucular heyetini, arka arkaya düzenleyeceği toplantılarla Türk kamuoyuyla tanıştıracak. Bu arada genel merkez binamızın da yapımıyla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Genel merkez binamız, kullanıma hazır olduğu ve kurucular kurulu da son şeklini aldığı an Ekim ayı içerisinde inşallah yeni parti hukuken çalışmalarını başlatacak. Daha parti kurulmadan Türk siyasetinin en önemli tartışma noktası haline geldi. Televizyonlarda biz tartışılıyoruz, yeni parti tartışılıyor. İktidar mensupları her geçen gün yaptıkları yeni açıklamayla, kendilerinden bir tuğla dahi sökülemeyeceğini ifade ediyorlar. Büyük bir paniğin hakim olduğunu görüyoruz iktidara. Bu paniğin doğrusu hakli bir panik de olduğunu görüyoruz. Çünkü yeni partiye karşı büyük bir toplumsal ilgi ve destek kendisini her zeminde gösteriyor.\"