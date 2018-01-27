(Görüntülü Haber) Ümit Özat: "Sessegnon'un bu takıma lider olacağını düşünüyorum"

Ercan ATA-ANKARA, (DHA) Gençlerbirliği\'nin yeni transferi Stephane Sessegnon, ilk maçta yeni takımını galibiyete taşıyarak kalitesini gösterdi Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier\'den transfer edilen Beninli yıldız futbolcu 2 sezon formasını giydiği takımıyla 43 maça çıktı ve 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde Le Mans, Paris Saint-Germain (PSG), Sunderland ve West Bromwich Albion gibi takımlar yer alan Sessegnon, PSG ile Fransa Kupası\'nı kazandı. PREMIER LİG\'DE 25 GOL 25 ASİST Premier Lig kariyerinde 166 maça çıkan Beninli futbolcu, 25 gol ve 25 asiste imza attı. Orta sahanın her bölgesinde görev alabilen futbolcunun en verimli olduğu alan ise on numara pozisyonu. Benin Milli Takımı\'nın kaptanlığını da yapan Sessegnon, 60 kez giydiği milli forma ile 15 gol sevinci yaşadı. Sessegnon, kendisini 1.5 yıllığına Gençlerbirliği\'ne bağlayan sözleşmeye imza attıktan 3 gün sonra 10 kişi kalan takımını Atiker Konyaspor karşılaşmasında galibiyete taşıyan isim oldu ve ayağının tozuyla 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Teknik direktör Ümit Özat maçtan sonra yaptığı açıklamada; \"Maç kötü bitseydi 72 saat önce gelen adam niye 11\'de oynadı derlerdi\" şeklindeki sözlerle sitemini dile getirdi. Özat, \"Biz işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Sessegnon dünyanın tanıdığı bir oyuncu. 3 gün içinde uyum sağladı. O\'nun bu takıma lider olacağını düşünüyorum ve kendisini tebrik ediyorum. Ayrıca bu maçı nasıl kazanırız diye çok çalıştık. Bu maç için en önemli nokta yeni transfer Sessegnon\'nun yanı sıra Lucas\'ın geri dönmesi\" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Ümit Özat\'ın Sessegnon ile ilgili sözleri