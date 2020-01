(Görüntülü Haber) Ümit Özat: "Ölmem isteniyor. Tribünden böyle bir tezahürat var'' (2)

\'\'Bütünüyle herkesin bu takıma destek vermesi lazım\" Basın mensupları ile kahvaltıda buluştu ve dert yandı ERCAN ATA, ANKARA /DHA Basın mensupları ile kahvaltıda buluşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat; \'\'Geçen sene bir hafta erken gelmiştim 46 puanla bitirmiştik. Bu takım bu ligi bu sezon 43 puanla bitirecek. İnsan çocuğuna kızamaz. Takım 1-0 öne geçiyor farklı bir iftira atılıyor, takım 1-0 öne geçiyor ölmem isteniyor\" diyerek açıklamalarda bulundu. \"TAKIM TARAFTARIN ÇOCUĞU GİBİDİR. İNSAN ÇOCUĞUNA KIZAMAZ\" İkinci defa göreve geldiğini belirten ve her biri farklı potansiyeli, psikolojik sıkıntıları olan bir oyuncu grubu ile karşılaştığını söyleyen Özat şöyle devam etti: \'\'Sivasspor maçından sonra güzel sonuçlar gelmeye başladı. Oyuncularımı emeklerinin karşılığını aldığını görmek ve yeni transferlerin performansı beni mutlu ediyor. Takım galip gelirken, güzel neticeler alırken ve mücadele ederken taraftarını yanında görmek isteyeceğini ifade eden Özat, \"Bunu hepsi için söylemem mümkün değil. Ama taraftar olduğunu iddia eden insanlar, bu mutlulukları paylaşmak, gollerde kucaklaşmak yerine, her golden sonra bir iftira, hakaret, farklı bir protestoda bulunuyorlar. Taraftar tribüne neden gelir ? Hafta sonu eğlence için gelir bir festival gibi görür. Kimi zaman hüzün kimi zaman mutluluk yaşayabilir. Takım taraftarın çocuğu gibidir. İnsan çocuğuna kızamaz. Takım 1-0 öne geçiyor farklı bir iftira, takım 1-0 öne geçiyor, ölmem isteniyor. Sporculuktan gelme insanlarız bazen tepkimizi sert ve anında verebiliyoruz. Başka yollara da başvurabilirim ama taraftarımı mahkemelerde görmek istemem. İnsanlar kendisine yapılmasını istemediklerini başkalarına yapmamalı. Belgesi, bilgisi olmayan iddialar. Bizim de çocuğumuz var. Bir insanın ölmesiyle ilgili tezahürat yapmak ne kadar üzücü, kimin başına gelse bu, ne düşünür? Taraftar galibiyetle, mücadeleyle mutlu olmuyorsa taraftarlığın anlamı ne? Bu tabi ki beni üzüyor. Bunun karşılığında da zaman zaman maçın vermiş olduğu stres, belki yapım gereği sert tepkiler verebiliyoruz ama bu tepkilerin altında art niyet, kötü niyet olmadığını insanların bilmesi lazım. Gençlerbirliği belki de tarihinin en zor günlerinden geçiyor. Bütünüyle herkesin bu takıma destek vermesi lazım.\" Gençlerbirliği\'nde aynı sezonda ikinci kez göreve başlamasına ilişkin de konuşan Ümit Özat; \"Kümede kalmaya gelmedik, geçen sene ligi bitirdiğimiz yer için mücadele etmeye geldik. Oyuncularımın potansiyeline inanıyorum. Ligde kalmayı başarı saymıyorum. Ligde kalma pirimi teklif edildiğinde kabul etmedim. Sezon başında sözleşmeme Avrupa kupalarına gitme pirimi koyuldu. Aynı oyuncularla ligde kalmayı başarı sayamam. Ama ne oldu? Bir takım olaylar yaşandı, o zaman büyüklerimiz öyle uygun gördü, \'git\' dediler gittik. Bugün de gelmemiz istendi geldik. Kırmızı-siyahlı takımın çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Burada önemli olan destek vermek, seveniyle, sevmeyeniyle bir arada, bir olmak. Centilmenlikten, Gençlerbirliği kültünden bahsedenlerin iftiraya, dedikoduya alet olmalarına üzülüyorum. Yoksa benim de elimde o kadar belgeli şey var ki fakat ben bunları asla açıklamam. O zaman taraftar olduğunu iddia edenler tribüne gelemez. Bakın belgeli diyorum. Mahkeme kapılarında kendi taraftarımızla şey mi yapacağız yani? Ama herkesin evladı, kardeşi eşi var. Bunları, benim eşimin, çocuklarımın, anamın, babamın okurken yaşadıklarını, kendileri yaşıyormuş gibi düşünürlerse o zaman tribündekiler de arklı düşünebilir. Takımı desteklemek istemeyen, yani gerçekten Gençlerbirliği taraftarı olmayan tribüne gelmesin taraftarlık iyi günde kötü gündedir. İstediğim onların tribüne gelip takımlarını 90 dakika desteklemeleri yoksa her golden sonra bir iftira duymak değil.\" şeklinde konuştu. \"LİGİ 42 PUANIN ÜSTÜNDE BİTİRECEĞİZ\" \"Ölmem isteniyor. Tribünden böyle bir tezahürat var.\" diyerek bu konuya bir kez daha dikkat çeken Ümit Özat, \"Ne yapmış Ümit? Yaşanmış bir olay hatırlatılarak, ölmem isteniyor. Bunun taraftarlıkla alakası var mı? Tepkilerimi kınayanlar, yerimde olsalar 10 katı tepki verirler.\" diye konuştu Emek verdiği için vicdanen çok rahat olduğunu dile getiren Özat, \"Mücadele ediyoruz. Bunun karşılığını sahada aldığımı ileride de alacağıma inanıyorum. Tribünün de karşılığını vermesini isterim. Niye tepki gösterilir? Tribün mücadele olmazsa tepki gösterir. Biz emek veriyoruz, o tesiste yaşıyoruz.\" dedi. Gençlerbirliği\'nde yeniden göreve başladığında kalan 5 maç için 6-11 puan hedefini paylaştığını hatırlatan Özat,\"Kalan 2 maçtan 2 beraberlik de işime gelir. Beraberlikler çok değerlidir. İlk yarıyı 17-20 puanla bitirmek iyiydi ama geldiğimiz noktada 15-18 puanın atlatılan badirelerden sonra iyi olduğunu düşünüyorum. Kehanet olarak değerlendirmeyin, Geçen sene bir hafta erken gelmiştim 46 puanla bitirmiştik. Bu takım bu ligi bu sezon 43 puanla bitirecek, inanın bana. İddia ediyorum, normal şartlarda, bu takım bu ligi 42 puanın üstünde bitirecek\" dedi.