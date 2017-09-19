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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Uluslararası Sokak Gösterileri Festivali İstanbul'da yapıldı

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) Dünyanın dört bir yanından gelen ve Türkiye'deki sokak sanatçılarının katıldığı “Uluslararası Sokak Gösterileri Festivali" İstanbul'da yapıldı

19 Eylül 2017 20:36

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

Dünyanın dört bir yanından gelen ve Türkiye\'deki sokak sanatçılarının katıldığı “Uluslararası Sokak Gösterileri Festivali\" İstanbul\'da yapıldı.

Esenyurt\'taki bir alışveriş merkezinde 13 Eylül\'de başlayan “Uluslararası Sokak Gösterileri Festivali\" bugün sona erdi. Türkiye\'nin yanı sıra Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, İspanya, İtalya, Kanada, Şili, Yunanistan\'dan dünyanın en ünlü sokak sanatçılarının katıldığı festivalde illüzyon, akrobasi, mim, kukla, denge oyunları ve müzik alanlarında gösteriler yapıldı.

Yeniden Türk sanatseverlerle buluşmak istediklerini dile getiren yabancı sanatçılar, Türk mutfağını özellikle de kebap ve lahmacunu çok sevdiklerini söyledi.

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