(Görüntülü Haber) Uluslararası otomobil hırsızlarına operasyon

Ali AKSOYER-İSTANBUL,(DHA) YURT dışından çaldıkları lüks otomobilleri sahte belgelerle Türkiye üzerinden Irak\'a götürerek satan uluslararası çete çökertildi. Çeteyle ilgili çalıntı olduğu tespit edilen iki lüks otomobil ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Irak uyruklu Nazar T.\'nin ulusarası oto kaçakçılığının önemli isimlerinden biri olduğu Irak\'ta çalıntı otomobilleri pazarladığı galerileri olduğu belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Nisan ayında, Avrupa\'dan sahte belgelerle Türkiye\'ye sokulan lüks araçların Irak\'a götürülerek satıldığı ihbarını aldı. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada oto kaçakçılığı çetesinin Irak uyruklu Nazar T.(38) tarafından yönetildiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında çetenin Yunanlı üyesi Adam K.(38)\'nın başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden çalıntı lüks araçları temin ettiği ortaya çıktı. Bu araçların sahte belgelerle Türkiye\'ye sokulduğu ve çetenin İstanbul\'da bulunan şebeke üyeleri olan Yalçın S.(42) ve Çetin T\'ye (28) teslim edildiği öğrenildi. Bu araçların daha sonra Nazar T\'nin organizasyonunda Irak\'a geçirildiği ve galerilerde satıldığı belirlendi. GÜMRÜKTE OPERASYON YAPILDI Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmanın ardından operasyon için düğmeye basan ekipler Yeşilköy\'de bulunan Gümrük Müdürlüğü\'nde önlem aldı. Yurt dışından çalınan lüks bir otomobille ilgili işlem yapmaya gelen çete üyelerine yönelik operasyon yapıldı. Burada yapılan operasyonda çete üyeleri Adam K., Ersin K. ve Çetin T. gözaltına alındı. Büyükçekmece\'de bir villaya düzenlenen operasyonda da ise şebeke lideri Nazar T. ve yardımcısı Yalçın S. yakalandı. İKİ LÜKS OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ Aynı yöntemle getirildiği ve Irak\'a gönderilmeye hazırlanılan lüks cip de villanın önünde ele geçti. Villada yapılan aramada 55 bin dolar bulundu. Şüphelilerin sorgusu Gayrettepe\'de bulunan Oto hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı. 3 KİŞİ TUTUKLANDI Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Irak uyruklu Nazar T. ile Yunanistan uyruklu Adam K. ile Ersin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken, çalıntı otomobillerin yurt dışındaki sahiplerine geri gönderileceği belirtildi.