(Görüntülü Haber) Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sona erdi

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde nefes kesen gösterilere sahne olan 18\'inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, sona erdi.



Fethiye Belediyesi öncülüğünde, 46 ülkeden 610 akrobasi pilotunun katılımıyla gerçekleşen festival, nefes kesen skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterilerine sahne oldu. Festival, 5 gün sürerken, 1965 rakımlı Babadağ\'ın zirvesinden 12 bin 500 yamaç paraşütü havalandı. Festivalin son gününde, Ölüdeniz semalarındaki akrobasi gösterileri, Belceğiz Plajı\'nı dolduran yaklaşık 2 bin izleyiciye heyecan dolu anlar yaşattı.



\'KATILIM, BEKLENENİN YÜZDE 40 ÜZERİNDE\'



Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, festivalin kazasız sona ermesi dolayısıyla sevinçli olduklarını söyledi. Katılımın, beklenenin yüzde 40 üzerinde olduğunu belirten Başkan Saatcı, \"Son gün hariç uçuş yapanların sayısı, 10 bini buldu. Festival boyunca çok güzel bir hava vardı. Festivalimizde en ufak bir kazanın bile olmaması çok önemli. Türkiye\'nin siyasi anlamda sorunlu olduğu birçok ülkeden sporcular, bu festivalde yer aldı. Dostluk köprülerinin atılması, organizasyonu daha da anlamlı hale getirdi. Belediyemiz çalışanları ile birlikte emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum\" dedi.