(Görüntülü Haber) Uluslararası İslam Dünyası Sempozyumu başladı

İstanbul, 8 Ekim, (DHA)- İSTANBUL Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen \'Uluslararası İslam Dünyası Sempozyumu\' başladı. Alanında uzman düşünür ve yazarlar ı bir araya getiren sempozyum 3 gün boyunca devam edecek. Üniversitesinin Halkalı Yerleşkesinde düzenlenen ve İslam dünyasına dair pek çok konunun ele alınacağı sempozyum İZÜ bünyesindeki İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA) tarafından düzenleniyor. Teması \'Yeni bir Paradigma Oluşturmak ve Modern Problemleri Analiz Etmek\' olan etkinliğin ilk oturumunda ’ümmet’ kavramının 21\'inci yüzyılda ne ifade ettiğini irdeleyen bir panel yapıldı. Açılış öncesinde sempozyumun önemli konukları arasında yer alan Georgetown Üniversitesi\'nden Dr. John Esposito, \"Bugüne kadar pek çok sempozyuma davet edildim. Bu etkinlik en çok ilgimi çekenler arasında yer aldı. Çünkü bu sempozyum acil, hayati konuları ele alıyor. Davet edilen insanlara baktığımız zaman bunların uluslararası alanda uzman olarak kabul edilen isimler olduğunu görüyoruz. Ben burada İslamofobi ve Müslüman karşıtlığı üzerine konuşacağım. Aynı zamanda bu durumun Batı\'nın dış politikasına nasıl yansıdığını ele alacağım. Kapanış oturumunda ise Dr. Tarık Ramazan\'la birlikte İslam dünyasının içinden geçtiği problemleri ele alacağız ve \'İslam dünyası nereye gidiyor?\' sorusuna cevap arayacağız\" diye konuştu. Etkinliğin alanında uzman bir başka katılımcısı olan Georgetown Üniversitesi\'nden Dr. Jonathan Brown, \"Genelde sempozyumlar daha küçük meseleler üzerine oluyor. Ama bu etkinlik çok önemli bir meseleyi ele alıyor. İslam ümmetinin şu andaki durumu, geleceği üzerine bir şeyler yapması açısından bu etkinlik önemli. Ben konuşmamda klasik İslam hukukunun modern öncesi dönemde ne ifade ettiğini irdeleyeceğim\" dedi. \"MÜSLÜMAN DÜNYANIN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETMEDE TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYABİLİR\" Etkinliğin hayata geçirilmesinde önemli bir rol alan CIGA Başkanı Dr. Sami Al-Arian ise Müslüman dünyanın çok önemli bir süreçten geçtiğini dile getirdi. İçinde bulunulan problemlerin çözümü konusunda Türkiye\'nin önemli bir rol oynayabileceğini belirten Dr. Al-Arian, \"Müslüman dünyanın şu anda bu problemlere verdiği tepkiye bağlı olarak bu dönüşüm iyiye de gidebilir kötüye de gidebilir. Biz burada bu problemlerin detaylı olarak tartışılacağı bir ortam oluşturmak istedik. Türkiye\'nin rolünü, Türk-Müslüman dünya ile Müslüman-Batı dünyası arasındaki ilişkilerin nasıl iyileştirilebileceğine dair çözüm yolları arıyoruz\" ifadelerinde bulundu. \"DİYALOG BAŞLATMAK İSTİYORUZ\" Sempozyumun geneli ve etkinlik sonunda almayı bekledikleri çıktılar hakkında konuşan İZÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Taşgetiren, \"Ümmet kavramı Müslümanlar için ne ifade ediyor, tarih içinde ne ifade etti ve şu anda ne ifade ediyor, Müslüman dünyası dağıldığı bu büyük coğrafi alan içinde kendi içindeki problemlere nasıl öneriler getirebilir gibi iç ve dış problemler üzerine odaklanacağız. Müslüman dünyanın karşılaştığı işgaller, demokratikleşme problemi, dış politikada ilişkileri, mezhepçilik problemi, sivil-asker ilişkilerindeki problemler, İslam hukukunun nasıl daha anlaşılır olabileceği gibi meseller sempozyum boyunca ele alınacak. İslam dünyasının geleceği ile ilgilenen, farklı perspektiflere sahip insanları bir araya getirip bir tartışma, diyalog başlatmalarını bekliyoruz. Bu dünyanın sorunları var ve bu sorunlar için oturup konuşmamız gerekiyor, bu konuşmaları yaptıktan sonra verimli sonuçlar elde edebileceğimizi düşünüyorum\" diye konuştu. Toplamda altı oturumdan oluşacak olan sempozyumda yarın siyasi meşruiyet, hukukun üstünlüğü, Müslüman dünyanın karşılaştığı küresel problemler ele alınacak. Program 10 Ekim Salı günü Yahya Kemal Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek olan, Dr. Tarık Ramazan, Dr. John Esposito ve Prof. Dr. İbrahim Kalın’ın katılacağı “Günümüzde İslam Dünyası” başlıklı kamuya açık bir oturumla kapanacak.