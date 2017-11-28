(Görüntülü Haber) Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali başladı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL\'de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Belediye desteği ile bu yıl ilki düzenlenen 1\'nci Uluslararası Kısa Film Yarışması düzenlenen törenle başladı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bingöl Valiliği ve Belediye\'nin desteği ile Bingöl\'de \'Altın Kartal Ödülleri\' kapsamında 1\'nci Uluslararası Kısa Film Yarışması\'nın açılış töreni yapıldı. Bingöl Üniversitesi Kongre Merkezi\'nde düzenlenen törene, sinema sanatçılarının yanı sıra, Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ile çok sayıda kişi katıldı.



Festivalin açılış konuşmasını yapan Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz, festivalin Bingöl\'de yapılmasının önemine değinerek,\"Sanat, dünyamızın ruhudur, hayatın ruhudur. Bir gerçeklik içerisinde yaşıyoruz, bize farklı gerçekliklere yolculuk imkanı sağlayan bir mecradır sanat. Sinema sanatı, birçok sanatı içerisinde barındıran bir alan. Müziğinden, görselliğine birçok unsuru sesiyle, renkleriyle bir araya getiren, edebiyatıyla, senaryosuyla bütünleştiren çok sanatlı bir alan, bir anlamda sinema. Televizyon, sosyal medya ne kadar gelişirse gelişsin, sinemanın yeri gerçekten ayrı. Farklı gelişimlerle birlikte sinema, dünyamızın, insanlığın, ülkemizin çok önemli bir alanı olmaya devam ediyor. Sinema önemli ama, sinemayla ilgili uluslararası bir film festivalinin Bingöl\'de yapılıyor olması, en az onun kadar önemli bizim için\" dedi.



\'SİNEMA SADECE HOLLYWOOD OLMAMALI\'



Bir ülkenin, bir toplumun kalkınmasının sadece ekonomiyle, fiziki gelişmeyle sağlanamayacağını aktaran Yılmaz, \"Kültürel anlamda gelişmemiş bir toplum, ne bağımsız olabilir, ne gerçek anlamda gelişmiş bir toplum haline gelebilir. Dünyada sadece silahlarla, ordularla ülkeler işgal edilmiyor. Bazı güçler bir taraftan hayallerimizi işgal ediyor. İşte biz buna müsaade etmemeliyiz. Hayallerimizin işgal edilmesine, kültür emperyalizmine karşı hep birlikte direnmeliyiz. Bunu sadece Bingöl olarak, Türkiye olarak söylemiyorum, bütün insanlık olarak söylüyorum. Farklılıklarımızı zenginlik olarak yaşamalıyız. Sinema sadece Hollywood olmamalı, sinema insanlığın sineması olmalı ve Afrika\'dan Uzakdoğu\'ya, Latin Amerika\'dan Ortadoğu\'ya bütün kültürlerin kendisine ifade imkanı bulduğu bir alan olmalı. Bunu başardığımız zaman gerçek anlamda, küresel anlamda insanlığın kültürü de çok daha üst seviyelere çıkmış olacak\" diye konuştu.