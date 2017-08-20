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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Uluslararası Antepfıstığı Festivali başladı

Ahmet SOYDOĞAN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen, Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali kortej yürüyüşü ile başladı

20 Ağustos 2017 02:27

Ahmet SOYDOĞAN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10\'uncusu düzenlenen, Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Tarihi Almacı Pazarı\'ndan başlayan kortej yürüyüşü, Balıklı Meydanı\'nda son buldu. Halk oyunları ekibi ve engellilerin de katıldığı yürüyüşe; Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Vali Ali Yerlikaya, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'in yanı sıra sanat dünyasından Hülya Koçyiğit, Erhan Güleryüz, Nursel Köse, Furkan Kızılay, Emre Kızılırmak, Burak Hakkı, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün ardından konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep fıstığının dünya ekonomisine büyük katkı sağlayan çok değerli bir ürün olduğunu söyledi. Gaziantep topraklarının bütün kadim medeniyetlere evsahipliği yapmış bir kent olduğunu belirten Bakan Gül, \"Gaziantep İpekyolu üzerinde bulunan kadim ve değerli bir şehir ve bu şehrin süsü de Antep fıstığıdır. Antep fıstığı ekonomiye büyük katkı sağlayan bir ürün, Tarım Bakanlığımız çiftçileri bilinçlendirmek, verimi artırmak için her türlü çabayı gösteriyor. Hükümet olarak çiftçilerimize elimizden gelen desteği sağlıyoruz ve daha da artırarak çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz\" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, fıstığın sofraların lezzeti olduğunu, ama aynı zamanad bir medeniyet, bir kültür olduğunu söyledi. Gaziantep fıstığının şehrin yeşil altını olduğunu kaydeden Şahin, \"Ekonomimizin, kalkınmamızın önemli bir kaynağı olan fıstığı daha fazla üretmek için, daha fazla destek almak için hükümetimiz ile koordineli bir şekilde çalışmalar sürdürüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında milletvekillerimiz ile birlikte fıstık ile ilgili bir eylem planı hazırladık. Fıstık ağacından sürekli verim almak için bilimsel çalışmalar yaptık. Ama en önemli çalışma fıstığın tanıtımı bütün dünyaya fıstığı tanıtmak Gaziantep\'in sesini duyurmak için bu festivalleri düzenliyoruç\" diye konuştu. Festival 2 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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