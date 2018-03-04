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Spor

(Görüntülü Haber) Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu tamamlandı

İbrahim MAŞE - MERSİN / DHA Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu, Mersin etabının koşulması ile sona erdi

04 Mart 2018 18:53

İbrahim MAŞE - MERSİN / DHA Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu, Mersin etabının koşulması ile sona erdi. Özgecan Aslan Meydan\'ında start alan tur, 122 kilometrenin ardından yine aynı noktada sona erdi. 105 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği tur renkli görüntülere sahne oldu. Özellikle Erdemli hattındaki yokuş olan alanlarda zorlanan sporcular, liderlik kürsüsüne çıkabilmek için ter döktü. Baştan sona çekişmeli geçen turun kazananı Torku Şekerspor\'dan Onur Balkan oldu. Yine aynı takımdan Batuhan Özgür ikinci, Marathon Tulo\'dan Maksim Sukhov ise üçüncü oldu. Tura damgasını vuran Torku Şekerspor, takım olarak da şampiyonluğu elde etti. Onur Balkan aynı zamanda Genel Klasman Lideri seçilerek sarı formanın sahibi olurken, Batuhan Özgür En İyi Sprinter, En İyi Yokuşçu ise Hanibal Tesfay oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

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