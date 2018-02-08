(Görüntülü Haber) ULUDAĞ'DAKİ TEK RUHSATLI OTEL YIKILIP OTOPARK OLDU

Halil ÖZÇOBAN- Mehmet İNANBURSA,(DHA)TÜRKİYE\'nin ilk ve en modern kayak tesislerine sahip Uludağ\'da, tek ruhsatlı olan Büyük Otel yıkılıp otopark yapıldı. Toplam 30\'a yakın otel ve kamuya ait misafirhanenin bulunduğu Uludağ\'da artık ruhsatlı hiç bir tesis yok. GÜMTOB Başkanı Haluk Beceren, şu an otopark olarak kullanılan arsaya altı otopark üstü otel olan bir tesis yapılacağını öğrendiklerini söyledi. Büyük Otel?in yıkılmadan önceki son işletmecisi ise tesisi tahliye ettiğinden zarara uğradığı gerekçesiyle hukuk mücadelesini sürdürüyor. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ?da, İl Özel İdaresi?ne ait olan tek ruhsatlı olan Büyük Otel, Özel İdare?nin çıkartılan yasayla kapatılması üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi?ne devredildi. Belediye de oteli yıktı, otelin boş kalan arsası otopark oldu. Güney Marmara Turizm ve Otel İşletmecileri Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Haluk Beceren, ?Uludağ?da Özel İdare?ye ait ruhsatlı tek tesis Büyük Otel idi. Yıkılan hali ilk hali değildi. Daha sonra büyütüldü. Uludağ?da bir dönemin en iyi otellerinden biriydiö dedi. Beceren, şunları kaydetti ?Daha sonra kanun değişikliği ile Özel İdarelerin tüm varlıklarınn Büyükşehir Belediyelerine devredilmesiyle bu otel de Bursa Büyükşehir Beledeyise?ne devredildi. Büyükşehir Belediyesi de içinde var olan kiracıyı tahliye ederek, yeniden yapılmak üzere bu kış başında yıktı. Otelin yıkımıyla ortaya çıkan arazi düzeltilerek otopark olarak kullanılmaya başlandı.Birinci Oteller Bölgesindeki otopark sıkıntısı giderilmiş oldu. Gelecekte bu araziye nasıl bir yapı yapılacak, bilmiyoruz. Bu otoparkın geçici olduğunu düşünüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin tasarrufunda olan bu araziye altı otopark üzeri otel olacak bir tesis yapılacağını öğrendik, öyle biliyoruz.ö HUKUK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR Büyük Otel?in yıkılmadan önceki son işletmecisi Emre Saklıca ise, devir sırasında kira sözleşmesi bitmeden tesisi tahliye etmek durumunda kaldığından maddi kayba uğradığını gerekçe göstererek Bursa 4?üncü Sulh Hukuk Mahkemesi?nde ?Zarar tazminat? davası açtı. Bursa Valiliği Özel İdare?den tesisi Dörts İnşaat Yapı şirketi adına kiralayan işletmeci Emre Saklıca, tesisin Bursa Büyükşehir?e devredilmesinin ardından işletme ruhsatı için başvuruda bulundu. Kış sezonu için tur acentaları ve çok sayıda müşterisiyle bağlantıları yapan Saklıca, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe?den Büyük Otel?in yıkılıp yerine otopark yapılacağını öğrendi.Tesisi tahliye eden Saklıca hukuk mücadelesi başlattı.Müvekkili Emre Saklıca?nın eski başkan Altepe?nin açıklamasının ardından tur acentalarının bir biri ardına rezervasyonlarını iptal ettiğini ifade eden avukat Sinan Subaşı, ?Müvekkilimin Özel İdare ile yaptığı kira sözleşmesi gereği elinde kalan kiracılık süresi mevcut. Müvekkilim işletme ruhsatı alabilmek için büyük uğraşlar verdi. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe?e otelin yıkılıp otopark yapılacağını söylemesi üzerine büyük zarara uğradı. Müvekkilim, otelin mühürlenmesi ve iş yapamaz hale gelince noter aracılığı ile fesh etme kararını Büyükşehir Belediyesi?ne gönderdi. Başlattığımız hukuk davamız halen devam ediyorö dedi.