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(Görüntülü Haber) Uludağ'da yılbaşı ve hafta sonu yoğunluğu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- KIŞ Turizminin göz bebeği Uludağ'da yeni yıla saatler kala yoğunluk yaşanıyor

30 Aralık 2017 18:06

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- KIŞ Turizminin göz bebeği Uludağ\'da yeni yıla saatler kala yoğunluk yaşanıyor. Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Uludağ\'da, tatilci ve turistler kayak yaparak tatilin tadını çıkartıyor. Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ\'da haftasonu ve yılbaşı yoğunluğu görüldü. Yeni yıla saatler kala Uludağ\'daki otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu Uludağ\'da kar kalınlığı 83 santimetre olarak ölçüldü. Hafta sonu tatilini hem de yılbaşı tatilini fırsat bilen tatilci ve turistler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kayakçıların pistlere çıkmak için akın ettiği telesiyejde uzun kuyruklar oluştu. Tatilciler, pistlerde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Öte yandan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de pistlerde olabilecek olumsuz olaylara karşı önlem alıyor.

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