T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Uludağ'da sezon erken açıldı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE’nin kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ’da, sezon açıldı

25 Kasım 2017 16:50

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE’nin kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ’da, sezon açıldı. Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı Uludağ\'da, pistler kayakçıları bekliyor. Yeni yılın yaklaşması ve kar yağışının aralıklı olarak devam etmesiyle birlikte Uludağ’da yoğunluk başladı. Kayak pistlerinin hazır hale getirildiği Uludağ\'da telesiyejler de çalıştırıldı. Bu arada Uludağ\'ın önemli otelleri de kış faaliyetleri için hazırlıklarını tamamlayıp yerli ve yabancı konuklarına kapılarını açtı. Sezonun genelde Aralık ayında başladığını bu yıl ise, normalden erken geldiğini söyleyen Ağaoğlu My Mountain Hotel Genel Müdürü Murat Pınarcı, şöyle konuştu: \"Kar yağışı gayet iyi gidiyor. Biz de tam kapasite hizmet vermeye başladık. Şu an itibariyle hafta sonu 150 oda için 300\'den fazla misafirimiz rezervasyon yaptırdı. Belirli bölgelerde kayak yapılmaya da başlandı, bu noktalara ulaşımı sağlayann telesiyejler de hizmete girdi. Meteorolojik bilgilere göre salı günü bir soğuk hava dalgası daha bekliyoruz. Bu sezon için her şey güzel olacak gibi görünüyor\" dedi.Yılbaşı için de hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Pınarcı, \"Programımızı hazırladık. Şu an yüzde 50\'nin üzerinde satış gerçekleşti. Kısa bir süre içerisinde yılbaşı için kapasitemizi doldurmuş olacağız.\" SORUNLARA ÇÖZÜM ARADILAR Uludağ\'a gelen yerli ve yabancı turistlerin \'Beyaz Cennet\' Uludağ\'dan memnun ayrılmalarını sağlamaya yönelik önlemler de alındı. Uludağ Çalıştayı, Bursa Valisi İzzettin Küçük başkanlığında, BURBAK, BUSKİ, İl Jandarma Komutanlığı, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve diğer kuruluşların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya katılan kurum ve kuruluşlar, otel sahipleri ve kayak eğitmenleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Uludağ’da gözlemledikleri sorun ve sıkıntıları dile getirerek bu bilgiler ışığında sorunların giderilmesi noktasında çözüm yolları aradılar. Toplantıda Uludağ’ın asayişi ve gelen misafirlerin sorunsuz bir şekilde tatillerini geçirebilmesi için alınacak tedbirler ile ilgili görev dağılımı da yapıldı. Buna göre verilen işlerin dağılımının takibi için de bir komisyon oluşturuldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enver Fatih TIKIRBURSA DHA TÜRKİYEninUludağdaKarUludağYeniKayakBuSezonunAralıkAğaoğlu My Mountain Hotel Genel Müdürü Murat PınarcıBizBelirliMeteorolojikYılbaşıPınarcıKısaSORUNLARAARADILAR Uludağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24