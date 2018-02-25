(Görüntülü Haber) Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - TÜRKİYE\'nin en gözde kış turizm merkezi Uludağ\'da, hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçiler, kayak yapıp, kızakla kaydı. Özellikle günübirlik ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle Uludağ\'a girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler, Uludağ\'ın zirvesinde kışın tadını çıkardı. Kar kalınlığının 1 metre 20 santimetre olarak ölçüldüğü beyaz cennette, hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düştü. Aileleriyle birlikte eğlenceli hafta sonu geçirmek isteyen tatilcilerin Uludağ\'a akın etmesiyle girişlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma trafik ekipleri, yolların kapanmasını önledi. Tatilciler, kiraladıkları kızaklarla kaymanın keyfini çıkarırken, zaman zaman yaşanan ufak kazalar pistlerde renkli görüntüler oluşturdu. Tatilci yoğunluğu, işletmecilerin yüzünü güldürürken, kızaklarla kayıp, eğlenen tatilciler ise Uludağ\'dan mutlu ayrılıyor. Uludağ\'a hafta sonları günde 3 bin kişinin geldiğini belirten kızak işletmecisi Nusret Santur, yoğunluktan memnun olduğunu söyledi. Santur, \"Bu sezon güzel geçiyor. Herhangi bir eksikliğimiz yok. İnsanlar da memnun. Pistimiz de aynı anda 400 kişiyi alabiliyor\" dedi.